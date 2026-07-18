Tabela arenei nu a era proiectată să arte „excelența” , astfel că inițial s-a creat o confuzie pentru că pe acesta a fost afișată nota „1.00”.

Pe 18 iulie 2026 s-au împlinit 50 de ani de la performanța incredibilă reușită de Nadia Comăneci . Sportiva originară din Onești a obținut prima notă de „10” la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.

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Clădirea are 2837 de metri pătrați, dintre care 1850 dedicați pentru gimnastică artistică și ritmică și are o capacitate de 150 de persoane.

Construcția sălii de gimnastică din Otopeni a durat nouă luni și a fost finanțată de fundația Ion Țiriac, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

La evenimentul de inaugurarea au fost prezenți Ion Țiriac, Nadia Comăneci și premierul Ilie Bolojan, care au tăiat panglica.

Nadia Comăneci a recunoscut că nu se aștepta ca sala de gimnastică să fie gata în atât de puțin timp, dar Ion Țiriac i-a făcut această promisiune.

„Domnule prim-ministru, vă mulțumesc că ați venit în această zi istorică, pe care toți românii o sărbătoresc. Echipa mea de la Montreal, care sărbătorește 50 de ani de la succes. Familia mea, care e prezentă și care a contribuit cu ceva la viața mea și la performanța mea.

Domnule Țiriac, acum câteva luni mi-ați spus că vreți să faceți o sală de gimnastică, să sărbătorim 50 de ani de la primul 10. Am zis că e ceva fantastic, 'puteți avea gata până în 2028?'. 'Nu, vreau să fac pentru anul viitor, pentru sărbătoarea de 50 de ani'.

M-am uitat la dânsul și am zis: 'Nu se poate'. 'E, o să vezi'. Aceasta nu e o clădire aniversară, e o șansă a copiilor mici să trăiască ce am trăit noi acum 50 de ani. Noi am avut puține oportunități, e necesar ca acești copii să facă orice fel de sport. E o investiție pentru tinerii de astăzi”, a dezvăluit Nadia Comăneci.

Gică Hagi, Ilie Năstase, Ion Țiriac, Lucian Bute, Mihai Covaliu, Elisabeta Lipă, Marius Urzică au fost marii sportivi prezenți la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci” din Otopeni.