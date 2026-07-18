GALERIE FOTO Cum arată Sala „Nadia Comăneci”: sanctuarul performanței a fost inaugurat într-o zi specială

Cum arată Sala „Nadia Comăneci”: sanctuarul performanței a fost inaugurat într-o zi specială Gimnastica
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sala „Nadia Comăneci” a fost inaugurată sâmbătă, pe 18 iulie.

TAGS:
gimnasitcăsala nadia comăneciNadia ComaneciIon Tiriac
Din articol

Pe 18 iulie 2026 s-au împlinit 50 de ani de la performanța incredibilă reușită de Nadia Comăneci. Sportiva originară din Onești a obținut prima notă de „10” la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.

Tabela arenei nu a era proiectată să arte „excelența”, astfel că inițial s-a creat o confuzie pentru că pe acesta a fost afișată nota „1.00”.

Nadia Comăneci: „E o șansă a copiilor mici să trăiască ce am trăit noi acum 50 de ani”

  • A0d9f169 30b7 4289 9b66 3cfa44322490
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Clădirea are 2837 de metri pătrați, dintre care 1850 dedicați pentru gimnastică artistică și ritmică și are o capacitate de 150 de persoane. 

Construcția sălii de gimnastică din Otopeni a durat nouă luni și a fost finanțată de fundația Ion Țiriac, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

La evenimentul de inaugurarea au fost prezenți Ion Țiriac, Nadia Comăneci și premierul Ilie Bolojan, care au tăiat panglica.

Nadia Comăneci a recunoscut că nu se aștepta ca sala de gimnastică să fie gata în atât de puțin timp, dar Ion Țiriac i-a făcut această promisiune.

„Domnule prim-ministru, vă mulțumesc că ați venit în această zi istorică, pe care toți românii o sărbătoresc. Echipa mea de la Montreal, care sărbătorește 50 de ani de la succes. Familia mea, care e prezentă și care a contribuit cu ceva la viața mea și la performanța mea.

Domnule Țiriac, acum câteva luni mi-ați spus că vreți să faceți o sală de gimnastică, să sărbătorim 50 de ani de la primul 10. Am zis că e ceva fantastic, 'puteți avea gata până în 2028?'. 'Nu, vreau să fac pentru anul viitor, pentru sărbătoarea de 50 de ani'.

M-am uitat la dânsul și am zis: 'Nu se poate'. 'E, o să vezi'. Aceasta nu e o clădire aniversară, e o șansă a copiilor mici să trăiască ce am trăit noi acum 50 de ani. Noi am avut puține oportunități, e necesar ca acești copii să facă orice fel de sport. E o investiție pentru tinerii de astăzi”, a dezvăluit Nadia Comăneci.

Gică Hagi, Ilie Năstase, Ion Țiriac, Lucian Bute, Mihai Covaliu, Elisabeta Lipă, Marius Urzică au fost marii sportivi prezenți la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci” din Otopeni.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte
ARTICOLE PE SUBIECT
Nadia Comăneci, discurs sincer despre performanțele incredibile din carieră: „Nu a fost perfect”
Nadia Comăneci, discurs sincer despre performanțele incredibile din carieră: „Nu a fost perfect”
Kylian Mbappe și Jude Bellingham, cadou special pentru Nadia Comăneci: „Mi l-au dat personal”
Kylian Mbappe și Jude Bellingham, cadou special pentru Nadia Comăneci: „Mi l-au dat personal”
Toate detaliile despre noua bază „Nadia Comăneci”. Proiectul de la Onești costă 122 de milioane de lei
Toate detaliile despre noua bază „Nadia Comăneci”. Proiectul de la Onești costă 122 de milioane de lei
Nadia Comăneci a transmis un mesaj puternic pentru toți românii, la Sports Festival din Cluj
Nadia Comăneci a transmis un mesaj puternic pentru toți românii, la Sports Festival din Cluj
Ce nu vom mai vedea, poate, niciodată: Halep și Monfils au făcut spectacol în fața „trioului” Năstase-Nadia-Hagi
Ce nu vom mai vedea, poate, niciodată: Halep și Monfils au făcut spectacol în fața „trioului” Năstase-Nadia-Hagi
ULTIMELE STIRI
Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar
Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar
Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță: motivul pentru care transferul întârzie
Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță: motivul pentru care transferul întârzie
Reacția lui Dani Coman după eșecul suferit de FC Argeș pe terenul celor de la FCSB
Reacția lui Dani Coman după eșecul suferit de FC Argeș pe terenul celor de la FCSB
Oțelul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:30: ardelenii, debut complicat în noul sezon de Superliga
Oțelul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:30: ardelenii, debut complicat în noul sezon de Superliga
Universitatea Craiova - UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:15: campioana debutează în nou sezon de Superliga
Universitatea Craiova - UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:15: campioana debutează în nou sezon de Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Finala Cupei Mondiale, amânată? FIFA a făcut anunțul după codul roșu emis

Finala Cupei Mondiale, amânată? FIFA a făcut anunțul după codul roșu emis



Recomandarile redactiei
PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30! Duelul foștilor jucători de la FCSB: Man vs Olaru
PSV - Union Saint-Gilloise, LIVE pe VOYO, de la 13:30! Duelul foștilor jucători de la FCSB: Man vs Olaru
Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță: motivul pentru care transferul întârzie
Răsturnare de situație în cazul lui Vladislav Blănuță: motivul pentru care transferul întârzie
Reacția lui Dani Coman după eșecul suferit de FC Argeș pe terenul celor de la FCSB
Reacția lui Dani Coman după eșecul suferit de FC Argeș pe terenul celor de la FCSB
A văzut ce se întâmplă cu FCSB în startul sezonului și a reacționat: ”Mi se rupe sufletul!”
A văzut ce se întâmplă cu FCSB în startul sezonului și a reacționat: ”Mi se rupe sufletul!”
Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar
Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar
Alte subiecte de interes
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ion Țiriac le-a oferit mașini tuturor medaliaților români de la Paris 2024
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ion Țiriac le-a oferit mașini tuturor medaliaților români de la Paris 2024
Jurnalista Christine Brennan a comentat dur decizia TAS, iar Nadia Comăneci i-a răspuns. Cum a reacționat americanca
Jurnalista Christine Brennan a comentat dur decizia TAS, iar Nadia Comăneci i-a răspuns. Cum a reacționat americanca
Un fost vicepreședinte moldovean, mesaj către Ion Țiriac: "Poate premiază și medaliații din R. Moldova. Nu suntem o țară?"
Un fost vicepreședinte moldovean, mesaj către Ion Țiriac: "Poate premiază și medaliații din R. Moldova. Nu suntem o țară?"
CITESTE SI
Cum îți poți face pisica de apartament mai fericită și mai sănătoasă. Opt metode recomandate de specialiști

stirileprotv Cum îți poți face pisica de apartament mai fericită și mai sănătoasă. Opt metode recomandate de specialiști

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Țara europeană cu mulți români unde oricine își poate verifica potențialul partener dacă are istoric de violență în familie

stirileprotv Țara europeană cu mulți români unde oricine își poate verifica potențialul partener dacă are istoric de violență în familie

Patru maimuţe transportate fără documente legale au fost descoperite la Vama Moraviţa. Ce explicaţii au primit poliţiştii

stirileprotv Patru maimuţe transportate fără documente legale au fost descoperite la Vama Moraviţa. Ce explicaţii au primit poliţiştii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!