Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Gigi Becali a anunțat că FCSB l-a vândut pe Mihai Lixandru (25 de ani). Mijlocașul a semnat deja cu noua echipă, iar bucureștenii au încasat 600.000 de euro.

Gigi Becali: "L-am vândut pe Lixandru cu 600.000 de euro"

Patronul lui FCSB nu a oferit detalii despre numele echipei, însă Mihai Stoica a transmis recent că negocierile sunt avansate cu o formație din zona Golfului.

La partida cu FC Argeș, FCSB a fost nevoită să improvizeze la mijlocul terenului cu Risto Radunovic, având în vedere că Ofri Arad, Eddy Gnahore și Joao Paulo nu au fost disponibili.

"Ofri Arad are o mică lovitură. Gnahore a zis că nu vrea să joace pentru că nu e pregătit. El a venit nepregătit și a zis că nu ar vrea. Noi am fost de acord. Iar Joao Paulo e plecat la Campionatul Mondial. Din trei mijlocași nu am avut niciunul.

Lixandru deja a plecat, a făcut contractul. Habar n-am unde, dar MM mi-a zis ieri că deja a semnat și am luat 600.000 de euro. El nu mai intra în vederile noastre", a spus Gigi Becali, la Digisport.