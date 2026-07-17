Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: "600.000, a semnat!"

Gigi Becali i-a anunțat transferul imediat după FCSB - FC Argeș: &quot;600.000, a semnat!&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB s-a impus contra lui FC Argeș, scor 2-0, în prima etapă din Superliga. După meci, Gigi Becali a vorbit despre plecările și sosirile din această vară.

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Gigi Becali a anunțat că FCSB l-a vândut pe Mihai Lixandru (25 de ani). Mijlocașul a semnat deja cu noua echipă, iar bucureștenii au încasat 600.000 de euro.

Gigi Becali: "L-am vândut pe Lixandru cu 600.000 de euro"

Patronul lui FCSB nu a oferit detalii despre numele echipei, însă Mihai Stoica a transmis recent că negocierile sunt avansate cu o formație din zona Golfului.

La partida cu FC Argeș, FCSB a fost nevoită să improvizeze la mijlocul terenului cu Risto Radunovic, având în vedere că Ofri Arad, Eddy Gnahore și Joao Paulo nu au fost disponibili.

"Ofri Arad are o mică lovitură. Gnahore a zis că nu vrea să joace pentru că nu e pregătit. El a venit nepregătit și a zis că nu ar vrea. Noi am fost de acord. Iar Joao Paulo e plecat la Campionatul Mondial. Din trei mijlocași nu am avut niciunul.

Lixandru deja a plecat, a făcut contractul. Habar n-am unde, dar MM mi-a zis ieri că deja a semnat și am luat 600.000 de euro. El nu mai intra în vederile noastre", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Lixandru, folosit ca mijlocaș defensiv sau fundaș central, a crescut la FCSB și a fost împrumutat la formații precum Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș sau CS Mioveni. În 2023 a revenit la formația bucureșteană, unde a devenit jucător de bază și a cucerit patru trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe ale României.

În sezonul trecut, Mihai Lixandru a jucat în 45 de meciuri pentru FCSB. Mijlocașul a marcat 4 goluri și a reușit 3 pase decisive.

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