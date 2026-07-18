"Nu vreau să ajung la închisoare" Decizia anunțată de jucătorul Spaniei înaintea finalei cu Argentina

Formula 1 | Kimi Antonelli va pleca din pole-position în Marele Premiu al Belgiei. Cum arată grila de start

Dinamo București a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, transferul fundașului dreapta Darío Benavides (23 de ani), de la prim-divizionara belgiană La Louvière.

Darío Benavides, prezentat oficial de Dinamo

Apărătorul lateral a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2028, cu posibilitate de prelungire pentru încă un sezon.

„Bine ai venit, Darío Benavides!

Ne bucurăm să anunțăm transferul noului nostru fundaș spaniol de la echipa belgiană La Louvière.

Darío evoluează pe postul de fundaș dreapta, fiind format de academia celor de la UD Almería și Sevilla FC, echipa pentru care a debutat în La Liga.

De-a lungul carierei sale a evoluat pentru echipele Sevilla Atlético și La Louvière.

În sezonul recent încheiat, Darío a evoluat în 23 de meciuri și a oferit 2 pase decisive pentru La Louvière în prima ligă din Belgia.

Noul nostru jucător a semnat un contract valabil pentru două sezoane, până la 30.06.2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Îi dorim mult succes lui Darío și cât mai multe realizări în tricoul lui Dinamo!”, a scris Dinamo, pe contul de Facebook al clubului.

Un fotbalist polivalent

Fundaș dreapta la bază, Dario Benavides oferă staffului tehnic flexibilitate, având capacitatea de a acoperi la nevoie și zona centrală a apărării. Poate fi integrat eficient atât într-o așezare tactică clasică, cu patru apărători, cât și într-una cu trei stoperi.

Ibericul se distinge prin disponibilitatea la efort pe toată lungimea benzii, implicându-se constant în faza de atac. Este un fotbalist care urcă foarte bine, care acoperă spațiile și care știe să se apere. În plus, are o viteză foarte bună.

Născut la începutul anului 2003, noul fundaș al „câinilor” a crescut la juniorii Almeriei, trecând ulterior la FC Sevilla. După experiența acumulată la formațiile secunde ale andaluzilor, unde a reușit să strângă minute inclusiv pentru echipa de seniori în La Liga și Cupa Spaniei, Benavides a făcut pasul spre fotbalul belgian. Din vara anului 2025, fundașul a evoluat în prima ligă pentru RAAL La Louvière.