Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar

Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar Stiri
SPORT.RO
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Trimis după gratii pentru violență.

TAGS:
Uroš PlavšićU-BT Clujbaschet
Din articol

Noul jucător al campioanei U BT Cluj, Uroš Plavšić, a fost implicat într-un grav incident şi reţinut pentru 48 de ore, după ce în noaptea de joi spre vineri ar fi agresat un militar de la Academia Medicală Militară (VMA), aflat în timpul serviciului, potrivit relatărilor presei sârbe.

Platforma sportal.rs a relatat că baschetbalistul medaliat cu bronz la JO 2024, component al naţionalei Serbiei şi transferat în 11 iulie de U BT Cluj recent, ar fi sărit gardul unui complex al Academiei şi ar fi agresat un militar aflat în timpul serviciului de securitate.

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Imobilizat chiar de victimă

Victima a reuşit însă imobilizarea lui Plavšić, după care a anunţat Poliţia militară, care l-a predat unei patrule a Ministerului de Interne.

Mai multe publicaţii din Serbia anunţă, sâmbătă, că Uroš Plavšić a fost reţinut pentru 48 de ore, sub acuzaţia de ”atac asupra unui militar aflat în exerciţiul funcţiunii” şi urmează să fie prezentat unui procuror.

U BT Cluj nu a prezentat încă un punct de vedere oficial despre situaţia în care se află noul său jucător.

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