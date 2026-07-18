Noul jucător al lui U Cluj, în spatele gratiilor după ce a agresat un militar

Noul jucător al campioanei U BT Cluj, Uroš Plavšić, a fost implicat într-un grav incident şi reţinut pentru 48 de ore, după ce în noaptea de joi spre vineri ar fi agresat un militar de la Academia Medicală Militară (VMA), aflat în timpul serviciului, potrivit relatărilor presei sârbe.

Platforma sportal.rs a relatat că baschetbalistul medaliat cu bronz la JO 2024, component al naţionalei Serbiei şi transferat în 11 iulie de U BT Cluj recent, ar fi sărit gardul unui complex al Academiei şi ar fi agresat un militar aflat în timpul serviciului de securitate.