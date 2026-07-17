Cu câteva zile înaintea marelui meci de la Cupa Mondială, au existat informații în presa internațională potrivit cărora finala ar putea fi întârziată sau chiar amânată din cauza condițiilor meteo.

FIFA: Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale, nu se amână

Totuși, FIFA a transmis, vineri seară, că nu se pune problema, cel puțin momentan, ca partida să ia startul la o altă oră sau într-o altă zi, scrie L'Equipe.

FIFA a anunțat că partida de pe MetLife Stadium, arena aflată la aproximativ 15 kilometri vest de Manhattan, se va disputa conform programului.

În aceeași zi, autoritățile din New York au emis o alertă de cod roșu din cauza calității foarte slabe a aerului și a temperaturilor extreme. Situația este provocată de incendiile de vegetație care afectează Canada de mai multe zile, iar fumul rezultat s-a extins până în nord-estul Statelor Unite, inclusiv în zona metropolitană din New York.

Joi, Biroul pentru Managementul Situațiilor de Urgență din New York (OEM) a catalogat calitatea aerului drept „nesănătoasă pentru toată lumea”. Condițiile s-au îmbunătățit vineri, însă Serviciul Național de Meteorologie al SUA (NWS) a avertizat că sâmbătă este posibilă o nouă deteriorare a calității aerului.

Problema a avut deja efecte asupra competițiilor sportive. Meciul din MLS dintre Chicago Fire și Vancouver Whitecaps, programat joi seară, a fost amânat din cauza fumului dens și a nivelului ridicat de poluare.

Meteorologii estimează că vântul, cu viteze de 15-20 km/h sâmbătă și de aproximativ 10 km/h duminică, va contribui la dispersarea fumului, astfel încât, în acest moment, nu există motive de îngrijorare privind desfășurarea finalei dintre Argentina și Spania.