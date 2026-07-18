Nu mai joacă! Decizia anunțată înainte de FCSB - FK Auda, în Conference League

Nu mai joacă! Decizia anunțată înainte de FCSB - FK Auda, în Conference League Conference League
SPORT.RO
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FCSB - FK Auda, prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, se dispută joi, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua, în direct pe PRO TV și VOYO.

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FCSBfk audaFK LiepajaLetoniaConference League
Din articol

FK Auda a anunțat că nu va mai juca meciul de campionat cu FK Liepaja, programat inițial duminică, 19 iulie, cu patru zile înaintea confruntării cu FCSB.

Meciul de campionat al lui FK Auda, amânat înaintea confruntării cu FCSB

Partida a fost amânată ca urmare a solicitării lui FK Liepaja, care este de asemenea implicată în cupele europene, iar joi va înfrunta Austria Viena în turul 2 preliminar din Conference League.

Duelul dintre Auda și Liepaja a fost amânat pentru 25 august, astfel că adversara lui FCSB va avea mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti partida din Ghencea.

Campionatul din Letonia este în plină desfășurare, iar FK Auda ocupă locul 3 după 22 de etape, cu 40 de puncte, 16 sub liderul RFS și 15 sub a doua clasată Riga FC.

Între cele două meciuri cu FCSB din Conference League, FK Auda va înfrunta BFC Daugavpils, duminică, 26 iulie, în runda cu numărul 24 a campionatului leton.

Spre deosebire de Auda, FCSB a jucat în acest weekend și a învins FC Argeș, scor 2-0, în prima etapă din Superliga. Cu toate acestea, bucureștenii au suficient timp pentru recuperare, nu mai puțin de șase zile.

Cine este FK Auda, adversara bucureștenilor

Formația letonă, fondată în 1969, își are sediul în Kekava, o localitate situată în apropierea capitalei Riga. Clubul a revenit în prima ligă abia în anul 2022, reușind să câștige Cupa Letoniei chiar în acel sezon, performanță pe care a repetat-o și în anul 2025. În campionatul intern, adversara FCSB a încheiat pe poziția a treia în ultimele două ediții.

Echipa a disputat 10 meciuri în preliminariile Conference League în ultimele două sezoane, înregistrând cinci victorii, trei remize și două înfrângeri. Cel mai valoros fotbalist al letonilor este Eduards Daskevics, o extremă în vârstă de 23 de ani care poartă și banderola de căpitan.

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