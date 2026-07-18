Nu mai joacă! Decizia anunțată înainte de FCSB - FK Auda, în Conference League

FK Auda a anunțat că nu va mai juca meciul de campionat cu FK Liepaja, programat inițial duminică, 19 iulie, cu patru zile înaintea confruntării cu FCSB.

Meciul de campionat al lui FK Auda, amânat înaintea confruntării cu FCSB

Partida a fost amânată ca urmare a solicitării lui FK Liepaja, care este de asemenea implicată în cupele europene, iar joi va înfrunta Austria Viena în turul 2 preliminar din Conference League.

Duelul dintre Auda și Liepaja a fost amânat pentru 25 august, astfel că adversara lui FCSB va avea mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti partida din Ghencea.

Campionatul din Letonia este în plină desfășurare, iar FK Auda ocupă locul 3 după 22 de etape, cu 40 de puncte, 16 sub liderul RFS și 15 sub a doua clasată Riga FC.

Între cele două meciuri cu FCSB din Conference League, FK Auda va înfrunta BFC Daugavpils, duminică, 26 iulie, în runda cu numărul 24 a campionatului leton.

Spre deosebire de Auda, FCSB a jucat în acest weekend și a învins FC Argeș, scor 2-0, în prima etapă din Superliga. Cu toate acestea, bucureștenii au suficient timp pentru recuperare, nu mai puțin de șase zile.