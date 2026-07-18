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Darius Olaru a fost foarte activ însă nu a reușit să contribuie cu gol sau pasă decisivă. De cealaltă parte, Dennis Man a marcat golul de 2-0 pentru PSV Eindhoven.

Internaționalul român l-a învins pe portarul belgienilor cu un șut pe jos expediat de la marginea careului de 16 metri.

La finalul meciului, cei doi foști colegi la FCSB au fost surprinși de camerele de filmat în timp ce au dat mâna și s-au îmbrățișat.

VIDEO Golul marcat de Dennis Man