Dennis Man și Darius Olaru au fost titulari în meciul de pregătire.
GALERIE FOTO Cum au fost surprinși Dennis Man și Darius Olaru după PSV - Union Saint Gilloise 3-3
Partida dintre PSV Eindhoven și Union Saint Gilloise a fost LIVE pe VOYO și s-a încheiat la egalitate, scor 3-3.
Darius Olaru a fost foarte activ însă nu a reușit să contribuie cu gol sau pasă decisivă. De cealaltă parte, Dennis Man a marcat golul de 2-0 pentru PSV Eindhoven.
Internaționalul român l-a învins pe portarul belgienilor cu un șut pe jos expediat de la marginea careului de 16 metri.
La finalul meciului, cei doi foști colegi la FCSB au fost surprinși de camerele de filmat în timp ce au dat mâna și s-au îmbrățișat.
VIDEO Golul marcat de Dennis Man
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