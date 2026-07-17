EXCLUSIV Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: &quot;Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost&quot; Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a confirmat ultimul transfer reușit de FCSB. Aymen Boutoutaou (25 de ani), de la Sochaux, vine să întărească ofensiva formației roș-albastre.

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FCSBGigi BecaliSochauxMihai Stoicaaymen boutoutaou
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Aymen Boutoutaou va fi noul jucător al celor de la FCSB. Gigi Becali dezvăluie că va plăti peste un milion de euro celor de la Sochaux.

Gigi Becali confirmă transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB

Boutoutaou, care poate evolua pe orice poziție din spatele vârfului, vine după un sezon în care a marcat 13 goluri și a oferit 6 pase decisive în 37 de partide, contribuind decisiv la promovarea lui Sochaux în Ligue 2.

Gigi Becali spune că și l-a dorit foarte mult pe Boutoutaou și a fost de acord să plătească peste un milion de euro în momentul în care a auzit caracterizarea făcută de Mihai Stoica.

"MM (n.r - Mihai Stoica) știe tot. Eu i-am zis așa: 'Ce faci, ce nu faci, negociază, treaba ta, dar adu-l!'. MM mi-a spus că străin mai bun ca el în România nu a fost. El a spus că nu a văzut atacant în România ca ăsta. Dacă am auzit așa, atunci i-am zis să facă orice și să-l ia.

Bine, a dat mulți bani, dar nu contează. A dat mai mult de un milion. Mult mai mult!", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV.

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Cine este Aymen Boutoutaou, jucătorul așteptat să semneze cu FCSB

Până acum, Aymen Boutoutaou a jucat exclusiv în Franța, în ligile inferioare. La vârsta de 13 ani a ajuns în academia lui Valenciennes FC, iar în 2020 a fost promovat la prima echipă, în tricoul căreia a strâns 128 de meciuri, 17 goluri și 5 pase decisive. Vara trecută a semnat cu Sochaux din postura de jucător liber de contract.

În sezonul trecut a jucat în 37 de partide, a marcat 13 goluri și a oferit 6 pase decisive, iar în această vară a început cantonamentul de vară cu Sochaux, reușind inclusiv să înscrie într-un amical cu Zurich.

Fost internațional de juniori al Algeriei, Boutoutaou măsoară 1,74m, este cotat de Transfermarkt la 800.000 de euro și poate evolua pe toate pozițiile din spatele vârfului.

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