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Cum arată TOP 3 fotbaliști alături de care a jucat Florin Motroc. "Magistrali!" FOTO de colecție

"Cine e cel mai valoros jucător din Liga 1?" Florin Motroc a dat două nume: "La fotografie!"

"Cum arată Top 3 al antrenorilor pe care i-ai avut?" Florin Motroc a răspuns direct

"Cine e cel mai valoros jucător din Liga 1?" Florin Motroc a dat două nume: "La fotografie!"

Cum arată TOP 3 fotbaliști alături de care a jucat Florin Motroc. "Magistrali!" FOTO de colecție

"Cum arată Top 3 al antrenorilor pe care i-ai avut?" Florin Motroc a răspuns direct

Cum arată TOP 3 fotbaliști alături de care a jucat Florin Motroc. "Magistrali!" FOTO de colecție

"Cine e cel mai valoros jucător din Liga 1?" Florin Motroc a dat două nume: "La fotografie!"

Florin Motroc a semnat cu campioana din Oman

Florin Motroc, ultima dată la East Riffa Club (Bahrain), a semnat pe o perioadă de trei sezoane cu campioana din Oman, Al-Seeb Club. Fostul mijlocaș de la Sportul, Rapid sau Ceahlăul e unul dintre cei mai valoroși tehnicieni români din Orient în ultimii 15 ani și și-a consolidat un nume important în zona arabă.

East Riffa Club, Khaitan SC, Al-Najma SC, East Riffa Club, Al-Shabab, Al-Jabalain FC, Dhofar Club, Al-Ramtha SC, Kazma SC, Al-Ramtha SC, Al-Riffa SC, Shabab Al-Ordon Club sau Al-Taawoun FC.

În urmă cu două săptămâni, Florin Motroc a fost invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, unde a vorbit despre ultima sa experiență în zona arabă, a dezvăluit momentul în care a intrat alături de tatăl său, Ion Motroc, pe Giulești, dar a realizat și un top al celor mai valoroși fotbaliști din Superliga, în sezonul trecut.

Tot în emisiunea de pe Sport.ro și VOYO, Motroc a vorbit despre o dublă de vis, Rapid - Inter Milano, dar și despre duelul cu legendarul Ilie Balaci. Vedeți mai jos emisiunea integrală.