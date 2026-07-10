Florin Motroc a semnat cu campioana din Oman
Florin Motroc, ultima dată la East Riffa Club (Bahrain), a semnat pe o perioadă de trei sezoane cu campioana din Oman, Al-Seeb Club. Fostul mijlocaș de la Sportul, Rapid sau Ceahlăul e unul dintre cei mai valoroși tehnicieni români din Orient în ultimii 15 ani și și-a consolidat un nume important în zona arabă.
East Riffa Club, Khaitan SC, Al-Najma SC, East Riffa Club, Al-Shabab, Al-Jabalain FC, Dhofar Club, Al-Ramtha SC, Kazma SC, Al-Ramtha SC, Al-Riffa SC, Shabab Al-Ordon Club sau Al-Taawoun FC.
În urmă cu două săptămâni, Florin Motroc a fost invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, unde a vorbit despre ultima sa experiență în zona arabă, a dezvăluit momentul în care a intrat alături de tatăl său, Ion Motroc, pe Giulești, dar a realizat și un top al celor mai valoroși fotbaliști din Superliga, în sezonul trecut.
Tot în emisiunea de pe Sport.ro și VOYO, Motroc a vorbit despre o dublă de vis, Rapid - Inter Milano, dar și despre duelul cu legendarul Ilie Balaci. Vedeți mai jos emisiunea integrală.
În cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, difuzată de Sport.ro și VOYO, Florin Motroc a răspuns și la rubrica "Întrebări-Fulger", dar a comentat și câteva imagini de arhivă.
"Cel mai bun fotbalist împotriva căruia ai jucat este...", a fost una dintre temele abordate. Motroc a replicat: Ilie Balaci! A adus aminte de un meci din Divizia B, pe când Balaci era antrenor și jucător la Drobeta Turnu Severin, iar Motroc juca la 30 decembrie.
Florin Motroc: "Ilie Balaci e pe primul loc"
Născut la 13 septembrie 1956, Balaci şi-a petrecut cea mai mare carieră de fotbalist la Universitatea Craiova (1973-1984). El a mai evoluat la FC Olt şi la Dinamo. Ilie Balaci a îmbrăcat de 65 de ori tricoul echipei naţionale, pentru care a marcat opt goluri.
"Am prins Craiova (n.r.: Universitatea Craiova)... Dănuț Lupu, Balaci. Eram la 30 decembrie... Era la Turnu Severin Ilie... și antrenor, și jucător... A intrat a doua repriză, conduceam cu 2-0, ne-au bătut cu 3-2. Ilie a marcat din lovitură liberă, s-au urcat toți pe garduri. Ilie Balaci pe primul loc, apoi Lupu... Am mai mulți pe locul al treilea: Țicleanu, Coraș... Vreau să-i urez multă sănătate lui Cori, am prins o generație fantastică la Sportul Studențesc. Mircea Sandu era șeful vestiarului", a spus Florin Motroc, la Poveștile Sport.ro.