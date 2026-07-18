VIDEO EXCLUSIV Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"

Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: &quot;Doar gândește-te cum va fi!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Denis Drăguș (27 de ani) mai are doi ani de contract cu Trabzonspor, însă nu pare să mai intre în planurile turcilor, iar FCSB speră să îi obțină semnătura.

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Din articol

Denis Drăguș este "feblețea lui Gigi Becali", așa cum a declarat recent Mihai Stoica. Atacantul se află însă acum în cantonamentul lui Trabzonspor, iar FCSB speră ca jucătorul să ajungă la un acord cu turcii privind rezilierea pentru a-l putea aduce.

Bănel Nicoliță îl cheamă pe Denis Drăguș la FCSB

Un mare admirator al lui Drăguș este și Bănel Nicoliță (41 de ani). Dublul campion al României cu formația roș-albastră a expus mai multe motive pentru care atacantul ar trebui să semneze cu FCSB, fiind convins că internaționalul ar putea prinde ulterior un salariu uriaș în țările arabe.

"Sper să se ajungă la un acord cu Drăguș. Dacă jucătorul își dorește foarte mult să ajunge la FCSB, va ajunge. FCSB îți poate da șansa să joci în grupele Conference. Te califici și te vede toată lumea. Câștigi campionatul, joci în Champions League, iar peste doi ani te duci la arabi și nu mai ai salariu de 300.000-400.000 de euro, ci de patru-cinci ori mai mult.

FCSB îți dă posibilitatea să câștigi mulți bani dacă și tu vii și joci bine. Eu sunt sigur că și Drăguș gândește la fel. Dacă va juca bine, va prinde un contract afară, la o echipă din Golf", a spus Bănel Nicoliță, într-un interviu pentru PRO TV.

Bănel Nicoliță: "Gândește-te ce atac va avea FCSB! Doar gândește-te"

Bănel a vorbit despre calitățile lui Drăguș și crede că FCSB ar putea avea un atac de invidiat în acest sezon.

"Drăguș are forță, viteză, inteligență, tehnică, joacă foarte bine pentru echipă și simte foarte bine spațiile. Îmi place foarte mult. Un atacant bun, bun! Gândește-te cum ar fi Tănase, Bîrligea, Drăguș. Doar gândește-te! Tavi Popescu poate juca în spatele lor, număr 10, iar Gnahore la mijloc. FCSB va arăta altfel anul ăsta și se va bate la titlu cu siguranță. Eu zic că titlul va fi anul ăsta la FCSB

FCSB poate ajunge în grupa principală din Conference League cu jucătorii pe care i-a luat și care vor mai fi luați. Sper să vină și Drăguș, iar atunci vom face o echipă stelară", a mai spus Bănel Nicoliță.

  • FCSB - FK Auda, prima manșă din turul 2 preliminar Europa League, se joacă joi, de la ora 20:45, în direct pe PRO TV și VOYO.
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