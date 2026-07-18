Denis Drăguș este "feblețea lui Gigi Becali", așa cum a declarat recent Mihai Stoica. Atacantul se află însă acum în cantonamentul lui Trabzonspor, iar FCSB speră ca jucătorul să ajungă la un acord cu turcii privind rezilierea pentru a-l putea aduce.

Bănel Nicoliță îl cheamă pe Denis Drăguș la FCSB

Un mare admirator al lui Drăguș este și Bănel Nicoliță (41 de ani). Dublul campion al României cu formația roș-albastră a expus mai multe motive pentru care atacantul ar trebui să semneze cu FCSB, fiind convins că internaționalul ar putea prinde ulterior un salariu uriaș în țările arabe.

"Sper să se ajungă la un acord cu Drăguș. Dacă jucătorul își dorește foarte mult să ajunge la FCSB, va ajunge. FCSB îți poate da șansa să joci în grupele Conference. Te califici și te vede toată lumea. Câștigi campionatul, joci în Champions League, iar peste doi ani te duci la arabi și nu mai ai salariu de 300.000-400.000 de euro, ci de patru-cinci ori mai mult.

FCSB îți dă posibilitatea să câștigi mulți bani dacă și tu vii și joci bine. Eu sunt sigur că și Drăguș gândește la fel. Dacă va juca bine, va prinde un contract afară, la o echipă din Golf", a spus Bănel Nicoliță, într-un interviu pentru PRO TV.