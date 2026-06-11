Florin Motroc, antrenorul român aflat la al doilea mandat pe banca lui East Riffa din Bahrain, a vorbit despre situația tensionată din regiune și despre planurile sale în fotbalul din Golf.

Deși sezonul trecut s-a încheiat cu retrogradarea echipei, tehnicianul a primit în continuare încrederea clubului și și-a prelungit contractul pe încă doi ani, cu obiectiv clar: revenirea în prima ligă.

Motroc are deja un palmares solid în zonă, cu trofee câștigate în Bahrain, Iordania, Kuweit și Oman. DETALII AICI

„O bombă a căzut pe aeroport. Am avut emoții”

Întors în România, antrenorul a descris atmosfera din ultimele săptămâni din Golf, marcată de tensiuni și incidente îngrijorătoare.

„Da, sunt probleme… azi-noapte au fost bombardamente în Bahrain și Kuweit. Am avut emoții. Când am plecat spre țară, a fost un atac, apoi au urmat riposte. Se vorbește despre drone, despre baze vizate. E o stare de neliniște acolo”, a spus Motroc la sptfm.ro.

El a povestit și un episod care l-a marcat: „În Kuweit, o bombă a lovit zona aeroportului. Cunosc locul foarte bine, am antrenat acolo. A fost o situație serioasă, cu pagube importante.”

În ciuda contextului, Motroc spune că rămâne conectat la fotbal și la marile competiții, inclusiv la Campionatul Mondial.

Antrenorul a mărturisit și că ține cu Argentina la turneul final, din cauza lui Lionel Messi, și spune că va încerca să urmărească cât mai multe partide, chiar dacă orele sunt dificile.

Turneul găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Meciul de deschidere este Mexic - Africa de Sud, de la ora 22:00.