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Parcă au intrat alții pe teren față de campionatul trecut, dar cu aceleași nume, Târnovanu, Dawa, Crețu, Radunovic, Tănase și, mai ales, Octavian Popescu. Erau tot ei, dar după ce și-au dat un refresh profesional.

Și am văzut o echipă jucând un fotbal în viteză (bine, viteză pentru campionatul românesc, să nu comparăm cu ce s-a întâmplat și se întâmplă la Cupa Mondială), cu jucători dorind să demonstreze că sezonul precedent i-a prins cu nasul pe sus, prea plini de ei, dar că au, totuși, valoare.

Probabil că au învățat din greșelile trecutului și au încercat să se mobilizeze din prima, să nu mai lase totul la voia întâmplării, la mâna (citește picioarele) adversarilor, crezând că victoriile trebuie să vină de la sine doar pentru că ei erau campioni.

Sincer, a fost o surpriză să văd această nouă atitudine a fecesebiștilor. Siguranță, dar și precauție. Inspirație și organizare. Probabil că e și mâna lui Marius Baciu, pentru că nu se poate explica totul doar prin abordarea diferită.

Schimbarea la față a lui Tavi Popescu

Marele câștig pentru FCSB este schimbarea la față a lui Octavian Popescu. Dezinvolt, vizionar, altruist, joacă și pentru echipă, nu doar pentru propriul ego. Posibil să se fi maturizat în sfârșit, la 23 de ani. Încă e o vârstă de la care poate urca în fotbalul adevărat, chiar dacă a pierdut doi-trei ani degeaba.

Parcă și pe Târnovanu l-am văzut mai concentrat și mai atent la ce se întâmplă în jurul lui.

Și e de remarcat faptul că, deși i-au lipsit toți cei trei mijlocași centrali care puteau fi titulari, Gnahore, Ofri Arad și Lixandru, ultimul plecat la arabi, Baciu a găsit soluții, improvizând cu Radunovici și Cisotti la „închidere”.

Pădurariu, mari posibilități de creștere

Deși a mai greșit, e de remarcat evoluția fundașului stânga Pădurariu. Are numai 19 ani, dar simte jocul, are curaj, tupeu, sunt convins că va progresa de la meci la meci, nu degeaba a fost cel mai bun pe postul lui anul trecut, în Liga va doua, când a jucat pentru Corvinul.

Și Stoian arată mai bine, mie îmi place puștiul de când era la Farul, sper să prindă mai multe minute decât anul trecut și să înscrie.

Trebuie să taxez însă și evoluția foarte slabă a argeșenilor, mai ales în prima repriză. Parcă de-abia se adunaseră pentru noul sezon sau parcă erau certați între ei după un cantonament istovitor. Fără vlagă în intervenții, lăsând spații mari la mijlocul terenului, băieții lui Bogdan Andone au încercat ceva în repriza a doua, după ce antrenorul a făcut trei schimbări la pauză, dar era deja prea târziu la 0-2. Zero ocazii clare de gol au notat statisticienii în dreptul oaspeților, ceea ce spune multe.

În concluƶie, e o altă FCSB față de sezonul trecut, în mare cu aceeași jucători, vom vedea în curând și noile achiziții. Dar, cel mai important, sper ca această atitudine pozitivă să fie menținută și în Conference League, pentru că România are nevoie de două-trei echipe în grupele cupelor europene.