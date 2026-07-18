Octavian Popescu a fost unul dintre jucătorii decisivi în meciul cu FC Argeș.

Gigi Becali: ”Nu sunt foarte mulțumit de Popescu!”

Fotbalistul care pare să își reintre în forma de altădată a contribuit cu centrarea la golul înscris de Daniel Bîrligea și a scos și penalty-ul transformat de Florin Tănase.

Cu toate acestea, realizările lui Octavian Popescu din partida din Ghencea nu au fost suficiente pentru a-l convinge pe Gigi Becali. Patronul de la FCSB a recunoscut că nu este încântat de Tavi Popescu, deoarece acesta ”nu pune piciorul bărbătește”.

”Dacă a dat pasă de gol şi a scos 11 metri, sunt mulţumit. Nu foarte mulţumit. De ce nu foarte mulţumit?

Eu cu ăsta trebuie să vorbesc. Să termine cu artificiile. Când pui piciorul la minge, îl pui, nu mai da cu vârful bocancului, cu călcâiul.

Pune, mă, piciorul bărbăteşte. Sunt mulţumit pentru că a dat pasă de gol şi a scos penalty.

Ăia (n.r. Messi, Neymar) au artificii de gol. Dacă dau călcâie, nu dau la adversar.

Când dau printre picioare, nu dau mingea la adversar.

La mine, ca să fiu mulţumit, nu trebuie să pierzi mingea, cum face Cisotti, spre exemplu. Nu pierde mingea de ani”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.