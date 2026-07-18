Lovitură pentru CFR Cluj în startul sezonului! A venit confirmarea oficială

Lovitură pentru CFR Cluj în startul sezonului! A venit confirmarea oficială Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj, una dintre reprezentantele României din cupele europene, are parte de un start de sezon foarte dificil din cauza problemelor financiare.

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CFR ClujOtelul Galati
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CFR Cluj a transferat 7 jucători în această vară, însă niciunul dintre ei nu se află pe foaia de joc la partida cu Oțelul. Afectați de probleme financiare, ardelenii nu au înregistrat la LPF achizițiile din mercato.

CFR Cluj nu și-a putut înregistra noi jucătorii înaintea meciului cu Oțelul Galați

Astfel, CFR Cluj trebuie să mizeze momentan exclusiv pe jucătorii din sezonul trecut. La debutul său în România, antrenorul Antonio Folha nu îl are la dispoziție nici pe Marian Huja, accidentat, care este înlocuit în centrul defensivei de Damjan Djokovic.

Interesant este că Lorenzo Biliboc, unul dintre cei mai buni jucători U21 din sezonul trecut, este doar rezervă la Galați.

  • CFR Cluj, echipa de start: Vâlceanu - Camora, Djokovic, Abeid, Braun - Perianu, Muhar, Fică - Cordea, Korenica, Sfait
  • Rezerve: Gal, Kun, Gligor, Păun, Biliboc, Matei, Sula, Zahovic

În această vară, CFR Cluj i-a transferat pe Igor Savic (25 de ani, mijlocaș defensiv), Andres Moreira (30 de ani, portar), Renato Pantalon (28 de ani, fundaș central), Yuval Sade (26 de ani, mijlocaș defensiv), Stefan Drazic (33 de ani, atacant), Amin Ziblim (20 de ani, mijlocaș central) și Francisco Barrios (24 de ani, mijlocaș central).

CFR Cluj cere sprijin financiar din partea fanilor. 1.000 de euro pentru deplasarea la meciul cu Alashkert

În această săptămână, CFR Cluj avea termen limită de la UEFA pentru plata urgentă a sumei de 1,4 milioane de euro, reprezentând datorii către ANAF. Totuși, patronul Ioan Varga a invitat la calm și a susținut că a obținut o amânare pentru marți, 21 iulie.

Într-o perioadă în care riscă inclusiv excluderea din cupele europene în sezonul următor, CFR Cluj cere sprijin financiar și din partea suporterilor. Într-un comunicat emis sâmbătă, ardelenii au oferit detalii despre deplasarea în Armenia pentru meciul cu Alashkert, programat joi, în turul 2 preliminar din Conference League.

CFR Cluj anunță că suporterii care vor să facă deplasarea în Armenia vor trebui să achite 1.000 de euro, sumă care va acoperi transportul cu avionul dus-întors și biletul la meci.

"Cele mai frumoase momente au fost trăite împreună, alături de voi, așa cum și peste cele mai mari încercări am trecut tot împreună, de fiecare dată.

Ne așteaptă o deplasare lungă, încărcată de emoție, dar una în care știm că ne putem baza pe voi, toți cei care trăiți în acest spirit alb-vișiniu. Suportul, emoția și energia voastră au făcut întotdeauna diferența, astfel că, și de această dată, avem nevoie de voi alături!

Cei care doresc să facă deplasarea în Armenia își pot asigura locul în avionul cu care călătorește și echipa pentru suma de 1000 de euro (suma include zborul dus-întors și biletul la meci; cazarea nu este inclusă). Dincolo de susținerea pe care o vor oferi echipei din tribune, prezența lor va contribui și la diminuarea costurilor acestei deplasări, reprezentând un sprijin pentru club.

Am fost mereu o singură echipă, pe teren și în afara lui. Suntem convinși că și de această dată vom demonstra că forța CFR-ului stă în oamenii care îi sunt alături", a transmis CFR Cluj.

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