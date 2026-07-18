Lovitură pentru CFR Cluj în startul sezonului! A venit confirmarea oficială

CFR Cluj a transferat 7 jucători în această vară, însă niciunul dintre ei nu se află pe foaia de joc la partida cu Oțelul. Afectați de probleme financiare, ardelenii nu au înregistrat la LPF achizițiile din mercato.

CFR Cluj nu și-a putut înregistra noi jucătorii înaintea meciului cu Oțelul Galați

Astfel, CFR Cluj trebuie să mizeze momentan exclusiv pe jucătorii din sezonul trecut. La debutul său în România, antrenorul Antonio Folha nu îl are la dispoziție nici pe Marian Huja, accidentat, care este înlocuit în centrul defensivei de Damjan Djokovic.

Interesant este că Lorenzo Biliboc, unul dintre cei mai buni jucători U21 din sezonul trecut, este doar rezervă la Galați.

CFR Cluj, echipa de start: Vâlceanu - Camora, Djokovic, Abeid, Braun - Perianu, Muhar, Fică - Cordea, Korenica, Sfait

Vâlceanu - Camora, Djokovic, Abeid, Braun - Perianu, Muhar, Fică - Cordea, Korenica, Sfait Rezerve: Gal, Kun, Gligor, Păun, Biliboc, Matei, Sula, Zahovic

În această vară, CFR Cluj i-a transferat pe Igor Savic (25 de ani, mijlocaș defensiv), Andres Moreira (30 de ani, portar), Renato Pantalon (28 de ani, fundaș central), Yuval Sade (26 de ani, mijlocaș defensiv), Stefan Drazic (33 de ani, atacant), Amin Ziblim (20 de ani, mijlocaș central) și Francisco Barrios (24 de ani, mijlocaș central).