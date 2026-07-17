GALERIE FOTO Octavian Popescu a comis-o în FCSB - FC Argeș: "10.000 de euro amendă!"

Octavian Popescu a comis-o în FCSB - FC Argeș: &quot;10.000 de euro amendă!&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB a reușit o primă repriză bună contra lui FC Argeș, la capătul căreia a condus cu 2-0.

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Octavian PopescuFCSBGigi BecaliFC Arges
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Primul gol al lui FCSB din noul sezon a fost marcat de Daniel Bîrligea. În minutul 19, nouarul formației roș-albastre a reluat cu capul în plasă după o centrare din lovitură liberă a lui Octavian Popescu.

Octavian Popescu, galben pentru proteste în FCSB - FC Argeș

În minutul 34, doi jucători de la FCSB s-au ales cu cartonaș galben după aceeași fază. Ricardo Pădurariu, fundașul stânga utilizat pentru respectarea regulii U21, a avut o intervenție dură asupra lui Yanis Pîrvu, iar arbitrul Marian Barbu l-a avertizat.

Octavian Popescu a văzut și el cartonașul galben, după ce a protestat vehement la adresa lui Marian Barbu, cel mai probabil reclamând un fault comis asupra sa înainte ca Pădurariu să aibă intervenția sancționată.

Barbu a stat de vorbă cu Popescu, însă nu l-a iertat de cartonaș, iar dezamăgirea a fost evidentă pe chipul noului șeptar de la FCSB.

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Gigi Becali: "10.000 de euro amendă la orice cartonaș galben pentru proteste"

Octavian Popescu a încălcat astfel o regulă instaurată de Gigi Becali la finalul anului trecut. Patronul de la FCSB anunța că orice jucător care încasează cartoanșul galben pentru proteste la adresa arbitrului va fi amendat cu 10.000 de euro.

"Orice cartonaș galben, care se ia din cauza protestelor, 10.000 de euro amendă! Nu regulament, e hotărârea Consiliului de Administrație. Care e problema? Așa am hotărât eu", spunea Gigi Becali, la Digisport, în decembrie, după un meci în care Daniel Bîrligea era eliminat chiar pentru proteste.

Rămâne de văzut însă dacă Octavian Popescu va fi iertat, mai ales că șeptarul a avut o repriză foarte bună, cu assist și penalty obținut.

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