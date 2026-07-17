Primul gol al lui FCSB din noul sezon a fost marcat de Daniel Bîrligea. În minutul 19, nouarul formației roș-albastre a reluat cu capul în plasă după o centrare din lovitură liberă a lui Octavian Popescu.

Octavian Popescu, galben pentru proteste în FCSB - FC Argeș

În minutul 34, doi jucători de la FCSB s-au ales cu cartonaș galben după aceeași fază. Ricardo Pădurariu, fundașul stânga utilizat pentru respectarea regulii U21, a avut o intervenție dură asupra lui Yanis Pîrvu, iar arbitrul Marian Barbu l-a avertizat.

Octavian Popescu a văzut și el cartonașul galben, după ce a protestat vehement la adresa lui Marian Barbu, cel mai probabil reclamând un fault comis asupra sa înainte ca Pădurariu să aibă intervenția sancționată.

Barbu a stat de vorbă cu Popescu, însă nu l-a iertat de cartonaș, iar dezamăgirea a fost evidentă pe chipul noului șeptar de la FCSB.