Americanii renunță la starul decăzut al fotbalului românesc: „E momentul“

Americanii renunță la starul decăzut al fotbalului românesc: „E momentul“ Stranieri
SPORT.RO
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Fotbalistul pe care Hagi a luat o avere, iar naționala l-a aruncat în luptă, la doar 15 ani, 8 luni și 22 de zile, a devenit o dezamăgire uriașă după plecarea din țară.

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Enes SaliFC Dallas
Din articol

Dacă s-ar face un clasament al celor mai proaste transferuri din istoria Major League Soccer (MLS), în mod cert, un român ar prinde un loc în această ierarhie nedorită.

Vorbim despre Enes Sali, ajuns astăzi la 20 de ani. În ianuarie 2024, mijlocașul ofensiv a fost vândut de Farul lui Hagi, la FC Dallas, pentru 2,78 de milioane de euro! Între timp, după doi ani și jumătate, Enes Sali n-a evoluat nici măcar un minut pentru prima echipă a americanilor! În schimb, s-a „plimbat“ la formația secundă și, când n-a făcut nici măcar atât, a fost împrumutat, în două rânduri, la Al-Riyadh, în Arabia Saudită.

Enes Sali a ajuns să încurce FC Dallas

După ce a scăpat de la retrogradare, în Saudi Pro League, în ultima etapă a sezonului trecut, fotbalistul român s-a întors în America. Degeaba însă! Pentru că, potrivit jurnaliștilor din SUA, Enes Sali e un caz pierdut, la FC Dallas. De fapt, fosta vedetă a Farului a ajuns să-i încurce pe americani, după ce aceștia au și pierdut o grămadă de bani de pe urma aducerii sale în State.

Problema e că, la ora actuală, Sali ocupă locul unui stranier, dar și locul unui jucător Under 21. Și având în vedere că perspectivele sale sunt inexistente, la FC Dallas, clubul încearcă să încheie relația contractuală cu Sali, fără să mai piardă niște bani. Despre această situație neplăcută a scris Drew Epperley, în presa locală.

„FC Dallas a pus ochii pe japonezul Daichi Kamada, un mijlocaș ofensiv în vârsta de 29 de ani. Acesta e legitimat acum la Crystal Palace. Contractul său va expira însă, în curând, și n-au existat negocieri pentru semnarea unui nou acord. Așadar, FC Dallas, în căutarea unui play-maker, îl vrea pe Daichi Kamada. Prima condiție pentru realizarea transferului ține însă de cazul Enes Sali. A venit momentul ca FC Dallas să-l pună pe liber pe acesta pentru a face loc pentru Daichi Kamada în lot“, a scris Drew Epperley.

Când americanii l-au luat pe fostul star al Farului, Enes Sali era cotat la 2,5 milioane de euro. Astăzi, după cinci valuri succesive de scădere, fotbalistul român valorează 900,000 de euro. 

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Enes Sali

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