Să nu uităm de eliminările rușinoase și să apreciem rezultatele scoase de Craiova și „U” Cluj

Am scos cele mai dezonorante rezultate din ultimii 10 ani ale echipelor românești în cupele europene, ca să nu ne mai ducem spre Knattspyrnufelag și 17 Nentori (ambele, coșmaruri ale dinamoviștilor).

FCSB vs Silkeborg (Danemarca) 0-10 în două meciuri din grupele Conference League 2022-2023.

FCSB vs Șahtior Karagandy (Kazahstan): 1-0, 1-2, 3-5 după loviturile de departajare în turul II preliminar din Conference League 2021-2022.

CS U Craiova vs. KF Laci (Albania): 0-1 și 0-0 în turul II preliminar al Conference League 2021-2022.

CS "U" Craiova vs. FC Locomotive Tbilisi (Georgia) 1-2 în turul 1 preliminar al Europa League 2020-2021.

CFR Cluj vs. F91 Dudelange (Luxemburg): 2-3 și 0-2 în play-off-ul Europa League 2018-2019.

De ce să subapreciem?

Am observat tendința asta pe comentariile de pe rețelele sociale: o subapreciere a rezultatelor Universității Craiova, 4-1 la Vitebsk (Belarus) în preliminariile Champions League, și Universității Cluj, 0-0 cu Dynamo Kiev în deplasare, în preliminariile Europa League. Și nu sunt de acord deloc cu această idee, din două motive: 1. noi nu mai suntem ce-am fost odată în fotbalul european, 2. să nu uităm de eliminările de mai sus, plus altele similare sau apropiate și 3. Ne aflăm la început de sezon, când echipele nu sunt reglate deloc din niciun punct de vedere și joacă mai mult din amintirile de anul trecut.

Mulți spun că Vitebsk e de nivelul play-out-ului de la noi sau chiar al Ligii a doua. Dar am mai tratat cu superioritate adversari precum Karagandy, Laci, Dudelange sau, mai demult, Skonto Riga (Rapid) și am sfârșit cu coada-ntre picioare.

Meritul Craiovei

Vitebsk este, într-adevăr, foarte modestă, dar jucătorii și antrenorii campioanei României au meritul că au tratat cu seriozitate acest meci și că au reușit să se mobilizeze într-o perioadă în care mai există încă aerul de vacanță în cuget și-n simțiri.

Dynamo Kiev nu mai este ce-a fost, corect, dar „U” Cluj nu are vreo mare experiență în cupele europene, iar acest 0-0 a fost obținut cu suferință, cu un efort considerabil, peste stadiul actual de pregătire fizică și tehnico-tactică în care se află o echipă care a început pregătirile de trei săptămâni.

Bineînțeles că nici nu trebuie să ridicăm în slăvi cele două echipe. Craiova e deja calificată în turul II, iar echipa lui Bergodi are de tras serios în retur, mai ales că ucrainenii și-au arătat superioritatea în Polonia. Nu le ridicăm osanale, dar trebuie să ne vedem lungul nasului și să recunoaștem că un 4-1 în deplasare, chiar cu o echipă din Belarus sau chiar dacă ar fi fost din Andorra sau Lituania, și un 0-0 cu Dynamo Kiev, reprezintă rezultate bune pentru fotbalul românesc, care ne dau speranțe pentru grupele cupelor europene.

Și sper să fie cât mai multe echipe românești acolo, chiar toate dacă este posibil, dacă le vom vedea la fel de serioase în abordări și pe CFR Cluj și FCSB.