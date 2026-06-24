Născut la București, Luca Lois Niculae (19 ani) a fost prezentat oficial de Sant'Angelo, club care a încheiat sezonul trecut pe locul 12 în Serie D. Românul vine după un an solid la AC Crema, unde a fost unul dintre titularii echipei.

În stagiunea recent încheiată, extrema dreaptă a bifat 26 de meciuri în toate competițiile și a marcat un gol pentru formația clasată pe locul 13, imediat sub noua sa echipă.

„ASD Sant’Angelo 1907 anunță sosirea tânărului Luca Niculae, fundaș dreapta născut în 2007, de la Crema. Benvenuto a Sant'Angelo, Luca”, au transmis oficialii clubului lombard pe rețelele sociale.