Născut la București, Luca Lois Niculae (19 ani) a fost prezentat oficial de Sant'Angelo, club care a încheiat sezonul trecut pe locul 12 în Serie D. Românul vine după un an solid la AC Crema, unde a fost unul dintre titularii echipei.
În stagiunea recent încheiată, extrema dreaptă a bifat 26 de meciuri în toate competițiile și a marcat un gol pentru formația clasată pe locul 13, imediat sub noua sa echipă.
„ASD Sant’Angelo 1907 anunță sosirea tânărului Luca Niculae, fundaș dreapta născut în 2007, de la Crema. Benvenuto a Sant'Angelo, Luca”, au transmis oficialii clubului lombard pe rețelele sociale.
- Luca Niculae, la prezentarea pentru Sant'Angelo
Directorul sportiv Vito Cera l-a descris pe român drept un jucător combativ și cu un potențial important de dezvoltare.
„Luca este un băiat pe care îl cunosc bine pentru că este din orașul meu natal. Îmi place foarte mult tăria și spiritul său competitiv, caracteristici care îi permit să abordeze fiecare meci cu mare determinare. Are un loc semnificativ de creștere și suntem bucuroși să-l primim înapoi”, a spus oficialul.
- Luca Niculae, în tricoul lui AC Crema
Luca Niculae are dublă cetățenie și va fi coleg cu un fost dinamovist
Luca Niculae are dublă cetățenie, română și italiană, măsoară 1,76 metri și poate evolua atât ca extremă dreapta, cât și fundaș dreapta sau extremă stânga.
La Sant'Angelo, tânărul fotbalist va avea și un coleg român. Este vorba despre Roberto Strechie, jucător născut la Veneția din părinți români, care a trecut și prin fotbalul românesc, la Dinamo.
- Roberto Strechie, în tricoul lui Dinamo
În sezonul precedent, Strechie a adunat 30 de meciuri pentru Sant'Angelo, reușind două goluri și două pase decisive. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani a ajuns la club în vara trecută, după experiențe în Italia, Elveția și România.