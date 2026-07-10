FOTO ȘI VIDEO Scandal cu răniți în Serbia: Suporterii maghiari au declanșat haosul la meciul din Europa League

Scandal cu răniți în Serbia: Suporterii maghiari au declanșat haosul la meciul din Europa League Fotbal extern
SPORT.RO
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Duelul dintre Vojvodina și Ferencvaros din preliminariile Europa League a fost marcat de incidente. Un gest al fanilor oaspeți a provocat un conflict violent, soldat cu o persoană rănită.

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Europa LeagueVojvodina Novi Sadferencvaros
Din articol

Sezonul cupelor europene a debutat în această săptămână, iar pe lângă evoluțiile echipelor românești (victoria Universității Craiova, 4-1 pe terenul celor de la Vitebsk, și remiza obținută de U Cluj, 0-0 cu Dinamo Kiev), atenția a fost atrasă de un meci tensionat disputat în Serbia. Ferencvaros a câștigat partida din Serbia cu Vojvodina Novi Sad, scor 2-1. Golurile oaspeților au fost marcate de Zachariassen și Yusuf, în timp ce gazdele au punctat printr-un autogol semnat de Raemaekers.

  • Imago1079353216 ferencvaros
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Steagul care a provocat violențele

Rivalitatea dintre cele două galerii a escaladat rapid, după ce suporterii maghiari au afișat în sectorul lor steagul Ungariei Mari, care cuprinde inclusiv părți din teritoriul Serbiei și al României. Această lucru a declanșat imediat reacția ultrașilor sârbi.

Fanii lui Vojvodina au încercat să ajungă în sectorul destinat oaspeților pentru o confruntare directă, în timp ce suporterii lui Ferencvaros au început să arunce cu diverse obiecte spre tribune. Intervenția rapidă a forțelor de ordine a oprit extinderea conflictului și a calmat spiritele. În urma incidentelor, o persoană a fost rănită și a necesitat îngrijiri medicale la fața locului.

Aceste evenimente se adaugă altor episoade tensionate în care au fost implicați fanii maghiari de-a lungul anilor, inclusiv în partidele cu formații din România, cum a fost cazul duelului dintre Steaua și Ujpest, sau în meciurile directe dintre echipele naționale.

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