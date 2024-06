Cu Enes Sali din nou marcator și pasator decisiv, North Texas SC (satelitul lui FC Dallas) a câștigat meciul din MLS Next Pro cu Austin FC 2, în liga a treia nord-americană, 3-3 după 90 de minute și 5-3 la loviturile de departajare.

Sali a deschis scorul în minutul 12, prilej pentru texani să posteze cu litere mari ”ENES SALI WITH THE ROCKET!!”, apoi a oferit pasa decisivă la golul al doilea al echipei sale.

A fost al patrulea gol al sezonulului pentru ”perla” lui Gheorghe Hagi, care încă își așteaptă debutul oficial în MLS, acolo unde FC Dallas nu se bazează deloc pe serviciile lui.

