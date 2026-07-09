E gata! FCSB a făcut anunțul

Fosta campioană a României a anunțat pe rețelele sociale că stagiul de pregătire din Venray s-a încheiat și că vineri, cu o săptămână înainte de debutul noului sezon, echipa va reveni în țară.

Pe 26 iunie, FCSB a plecat din România în Olanda, la Venray, unde a avut loc un stagiu de pregătire al formației dirijate de Marius Baciu înainte de startul noului sezon.

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Foto: FCSB

În Olanda, FCSB a bifat două jocuri de verificare. Cu Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru, meci încheiat 4-0 pentru gruparea belgiană, și cu Al Jazira, noua echipă a lui Cosmin Olăroiu.

EXCLUSIV FCSB l-a transferat pe ”cel mai bun din România”: ”Ține echipa sus”

FCSB, prin vocea patronului Gigi Becali, a anunțat că a rezolvat transferul fostului dinamovist Eddy Gnahore (32 de ani). Mijlocașul francez a fost unul dintre cei mai buni jucători ai ”câinilor” din ultimele două sezoane, dar clubul a decis să nu-i prelungească înțelegerea.

Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, i-a făcut portretul francezului și ridică semne de întrebare. Chiar dacă are cifre excelente, fostul oficial al ”câinilor” nu știe dacă Gnahore se va integra la FCSB.

„Era cel mai bun mijlocaș central din România, asta și pe date, era omul care pasa cel mai bine, cea mai bună acuratețe a paselor în față. A pasat destul de scurt, dar era un jucător de care orice echipă avea nevoie.

Gnahore, cumva, joacă doar în 4-3-3, număr 6, e foarte bun în poziționarea defensivă. Un jucător care reușește să țină echipa sus, recuperează repede mingea. Acum nu știu dacă se va încadra în sistemul tactic de la FCSB sau la cerințele pe care le are această echipă.

E un jucător care joacă scurt, nu joacă neapărat tot timpul decisiv, ceea ce-i place domnului Becali. Nu știu dacă va fi cea mai bună mișcare pentru ambele părți, ca să zic așa”, a spus Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.