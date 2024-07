Cel mai tânăr debutant din istoria naționalei României nu a debutat încă în MLS la FC Dallas, dar înscrie pe bandă rulantă la satelitul North Texas SC, din liga a treia nord-americană.

În 2-1 cu St. Louis II, Enes Sali (18 ani) a fost din nou omul decisiv, înscriind golul victoriei cu o execuție spectaculoasă, în minutul 53.

Titular, el a fost schimbat în minutul 85.

Sali scores his 7th of the season to extend our advantage.

pic.twitter.com/xg2hDMB4tJ