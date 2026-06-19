L'Equipe, cuvinte mari despre Cristi Chivu, după ce românul a semnat un nou contract

Odată cu noul document semnat pe o perioadă de doi ani, veniturile antrenorului cresc semnificativ. Dacă în prima stagiune petrecută la cârma lui Inter a încasat 2,5 milioane de euro , începând din sezonul viitor va primi 4 milioane de euro anual. Această sumă fixă poate fi suplimentată de diverse bonusuri de performanță incluse în contract.

Joi, 18 iunie, Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter Milano pentru prelungirea angajamentului. Tehnicianul român în vârstă de 45 de ani a fost recompensat după ce a avut o stagiune remarcabilă pe banca milanezilor. Chivu a revitalizat lotul și a adus pe „Giuseppe Meazza” atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei.

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Chivu, lăudat de L'Equipe

Jurnaliștii de la L'Equipe au reacționat și i-au dedicat un articol special tehnicianului, apreciind impactul imediat pe care l-a avut în Italia.

„Deloc surprinzător, Inter Milano a anunțat prelungirea contractului antrenorului său român, Cristian Chivu, până în 2028. Fostul fundaș a obținut dubla, reușind să cucerească atât campionatul, cât și cupa în primul său sezon”, a transmis publicația din Franța.

În continuare, jurnaliștii francezi au punctat contextul dificil în care românul a preluat echipa de la Simone Inzaghi, evidențiind parcursul intern impecabil, dar și provocările care urmează în cupele europene.

„Românul în vârstă de 45 de ani a fost inițial sub contract cu clubul din Lombardia până în 2027, dar a convins conducerea și a preluat moștenirea predecesorului său, Simone Inzaghi, care a plecat să antreneze Al-Hilal după umilința cu 5-0 în fața lui PSG în finala Ligii Campionilor din 2025. A strălucit puternic pe scena internă și a obținut o dublă rară (doar a treia din istoria lui Inter). Chivu va încerca acum să aducă gloria echipei sale în Europa. Prima sa experiență în Liga Campionilor s-a încheiat cu o înfrângere zdrobitoare în play-off împotriva norvegienilor de la Bodo/Glimt (1-3, 1-2)”, au scris francezii.