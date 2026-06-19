L'Equipe, cuvinte mari despre Cristi Chivu, după ce românul a semnat un nou contract

L&#039;Equipe, cuvinte mari despre Cristi Chivu, după ce românul a semnat un nou contract Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

L'Equipe a lăudat parcursul lui Cristi Chivu la Inter, la scurt timp după ce antrenorul a parafat o nouă înțelegere cu gruparea italiană, valabilă până în 2028.

TAGS:
Inter MilanoSerie AL'Equipecristi chivu
Din articol

Joi, 18 iunie, Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter Milano pentru prelungirea angajamentului. Tehnicianul român în vârstă de 45 de ani a fost recompensat după ce a avut o stagiune remarcabilă pe banca milanezilor. Chivu a revitalizat lotul și a adus pe „Giuseppe Meazza” atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei.

Odată cu noul document semnat pe o perioadă de doi ani, veniturile antrenorului cresc semnificativ. Dacă în prima stagiune petrecută la cârma lui Inter a încasat 2,5 milioane de euro, începând din sezonul viitor va primi 4 milioane de euro anual. Această sumă fixă poate fi suplimentată de diverse bonusuri de performanță incluse în contract.

  • Cristi chivu 16
×
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL

Chivu, lăudat de L'Equipe

Jurnaliștii de la L'Equipe au reacționat și i-au dedicat un articol special tehnicianului, apreciind impactul imediat pe care l-a avut în Italia.

„Deloc surprinzător, Inter Milano a anunțat prelungirea contractului antrenorului său român, Cristian Chivu, până în 2028. Fostul fundaș a obținut dubla, reușind să cucerească atât campionatul, cât și cupa în primul său sezon”, a transmis publicația din Franța.

În continuare, jurnaliștii francezi au punctat contextul dificil în care românul a preluat echipa de la Simone Inzaghi, evidențiind parcursul intern impecabil, dar și provocările care urmează în cupele europene.

„Românul în vârstă de 45 de ani a fost inițial sub contract cu clubul din Lombardia până în 2027, dar a convins conducerea și a preluat moștenirea predecesorului său, Simone Inzaghi, care a plecat să antreneze Al-Hilal după umilința cu 5-0 în fața lui PSG în finala Ligii Campionilor din 2025. A strălucit puternic pe scena internă și a obținut o dublă rară (doar a treia din istoria lui Inter). Chivu va încerca acum să aducă gloria echipei sale în Europa. Prima sa experiență în Liga Campionilor s-a încheiat cu o înfrângere zdrobitoare în play-off împotriva norvegienilor de la Bodo/Glimt (1-3, 1-2)”, au scris francezii.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Primele cuvinte ale lui Cristi Chivu după ce a semnat prelungirea cu Inter Milano
Primele cuvinte ale lui Cristi Chivu după ce a semnat prelungirea cu Inter Milano
Cristi Chivu a semnat! Anunțul făcut astăzi de Inter
Cristi Chivu a semnat! Anunțul făcut astăzi de Inter
Transfer de 50.000.000 de € pentru Cristi Chivu: „Se apropie de Inter”
Transfer de 50.000.000 de € pentru Cristi Chivu: „Se apropie de Inter”
ULTIMELE STIRI
Motivul pentru care un român celebru a plătit amenzi usturătoare în Germania: ”1.000 de euro minutul”
Motivul pentru care un român celebru a plătit amenzi usturătoare în Germania: ”1.000 de euro minutul”
Destinație surpriză pentru Horațiu Moldovan: echipa care vrea să-l transfere pe internaționalul român
Destinație surpriză pentru Horațiu Moldovan: echipa care vrea să-l transfere pe internaționalul român
Lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Polonia! Noutățile lui Nuno Campos
Lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Polonia! Noutățile lui Nuno Campos
Fostul jucător de la AC Milan a semnat în Superligă: ”Bine ai venit!”
Fostul jucător de la AC Milan a semnat în Superligă: ”Bine ai venit!”
Elena Rybakina, numărul doi mondial, învinsă în meciul de debut la Berlin
Elena Rybakina, numărul doi mondial, învinsă în meciul de debut la Berlin
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB dă lovitura cu următorul transfer: ”Face diferența”

FCSB dă lovitura cu următorul transfer: ”Face diferența”

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Florin Tănase a spus „NU”! Anunțul făcut de MM Stoica

Florin Tănase a spus „NU”! Anunțul făcut de MM Stoica

Real Madrid pregătește un transfer incredibil: 220.000.000 de €!

Real Madrid pregătește un transfer incredibil: 220.000.000 de €!

Schimbări masive la FCSB! Cine vor fi înlocuitorii lui Radunovic și Crețu

Schimbări masive la FCSB! Cine vor fi înlocuitorii lui Radunovic și Crețu



Recomandarile redactiei
Motivul pentru care un român celebru a plătit amenzi usturătoare în Germania: ”1.000 de euro minutul”
Motivul pentru care un român celebru a plătit amenzi usturătoare în Germania: ”1.000 de euro minutul”
Destinație surpriză pentru Horațiu Moldovan: echipa care vrea să-l transfere pe internaționalul român
Destinație surpriză pentru Horațiu Moldovan: echipa care vrea să-l transfere pe internaționalul român
Se califică FCSB în Conference League? Răspunsul lui Florin Gardoș
Se califică FCSB în Conference League? Răspunsul lui Florin Gardoș
Lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Polonia! Noutățile lui Nuno Campos
Lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Polonia! Noutățile lui Nuno Campos
După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!
După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
L'Equipe anunță că în Satul Olimpic au avut loc percheziții după suspiciuni de dopaj la Jocurile Olimpice de la Paris
L'Equipe anunță că în Satul Olimpic au avut loc percheziții după suspiciuni de dopaj la Jocurile Olimpice de la Paris
PSG trebuie să-i achite o avere lui Kylian Mbappe! Cum se face de râs campioana Franței
PSG trebuie să-i achite o avere lui Kylian Mbappe! Cum se face de râs campioana Franței
CITESTE SI
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

stirileprotv Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

stirileprotv Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

stirileprotv Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!