Românul care a jucat împotriva lui Vozinha, eroul de la Mondial: "Spectaculos, boem. Mă uitam ce făcea la încălzire"

Costel Pantilimon a avut adversari de clasă în Premier League, dar nu uită nici perioada petrecută în Cipru, pe când era legitimat la Omonia. La Poveștile Sport.ro, goalkeeperul consacrat la Poli Timișoara, acum expert Premier League la VOYO, a istorisit mai multe episoade ale carierei prin care a rămas legat prin mii de fire.

Edițiile de Mondial propun de fiecare dată fotbaliști-surpriză care se remarcă prin evoluții remarcabile, prin atitudinea lor pe teren sau prin poveștile țesute în caruselul carierei. Unii dintre ei - necunoscuți publicului larg - răman pentru totdeauna în inimile suporterilor, fani chiar și ai adversarilor.

Așa s-a întâmplat la această ediție și cu portarul selecționatei Capului Verde, Vozinha (40 de ani), goalkeeper care a impresionat meci de meci. Eliminat în faza 16-imilor de finală, Argentina - Capul Verde 3-2 după prelungiri, Josimar José Évora Dias 'Vozinha' (40 de ani / 1,89 m) s-a întors în țara sa alături de colegi - VEDEȚI AICI IMAGINI.

Costel Pantilimon: "Vozinha a făcut la încălzire vreo 20 de minute numai pase lungi"

În carieră, Vozinha a jucat cinci ani la AEL Limassol, în Cipru, iar românul Costel Pantilimon, unul dintre cei mai buni portari pe care i-a avut țara noastră, i-a fost adversar. Panti evolua în 2020 la Omonia Nicosia. La Poveștile Sport.ro, campionul din Premier League cu Manchester City și-a amintit stilul antrenament pe care marșa Vozinha înaintea unei partide AEL - Omonia Nicosia.

"Spectaculos! Supriză! Mi-a fost adversar în Cipru, în scurta mea perioadă din Cipru, era la AEL Limassol, era plăcut, avea un joc de picior, un portar boem Nu era genul meu de avea vedea portarul, solid, echilibrat. Era tot timpul implicat în joc.

Mă uitam la încălzire, a făcut vreo 20 de minute numai pase, numai mingi lungi. Fiecare are un punct forte pe care îl exploateză la maximum. Așa era și cu el.

Mă bucur că stă la un nivel foarte bun, să ajungi la un Mondial la vârsta de 40 de ani... plus ce s-a întâmplat cu rețeaua lui de social media", a declarant Costel Pantilimon, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Vozinha ar putea ajunge în Brazilia

Înainte de Mondial, Vozinha, în vârstă de 40 de ani, era practic un necunoscut, însă totul s-a schimbat după participarea la turneul final. Se pare că goalkeeper-ul poate prinde un transfer important chiar dacă a ajuns la o vârstă la care mulți fotbaliști sunt retrași de câțiva ani.

Vozinha a ajuns pe lista a două cluburi din liga a doua din Braziliei. Conform jurnalistului Marcelo Braga, Atletico Goianiense și Avai iau în considerare să îl oferteze pe portarul de 40 de ani. Vozinha este liber de contract după ce contractul său cu Chaves a expirat.

Presa internațională scrie că popularitatea uriașă obținută de Vozinha după turneul final poate contribui la un eventual transfer. Portarul a ajuns la 25,3 milioane de urmăritori pe rețelele sociale, chiar dacă înainte de startul Mondialului, acesta avea doar 50.000 de urmăritori.