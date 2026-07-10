Kylian Mbappe continuă să scrie istorie la Campionatul Mondial! Ce a reușit în meciul cu Maroc

Kylian Mbappe continuă să scrie istorie la Campionatul Mondial! Ce a reușit în meciul cu Maroc CM 2026
SPORT.RO
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Kylian Mbappe a bătut încă un record chiar din primul minut al meciului Franța - Maroc.

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Franța s-a impus cu 2-0 în fața Marocului, într-un meci din „sferturile” Campionatului Mondial.

Kylian Mbappe (60') și Ousmane Dembele (66') au marcat cele două goluri reușite de Franța, iar echipa lui Didier Deschamps își așteaptă adversara din semifinală, în urma duelului Spania - Belgia.

Kylian Mbappe, încă un record doborât

Kylian Mbappe este unul dintre cei mai buni jucători de la acest Campionat Mondial și doboară record după record. 

Starul francez a reușit să mai atingă o bornă impresionantă încă din primul minut al duelului cu Maroc, după ce a devenit cel mai tânăr jucător care ajunge la 20 de meciuri jucate la Cupa Mondială la 27 de ani și 201 zile.

Mbappe, unic în istoria fotbalului

Golurile francezilor au fost marcate de Kylian Mbappe (minutul 60) și Ousmane Dembele (minutul 66). Mbappe a avut și un penalty ratat în prima repriză a înfruntării.

Kylian Mbappe este primul fotbalist din istorie care a reușit să marcheze câte opt goluri la două ediții diferite de Cupa Mondială.

Starul Franței a reușit această performanță incredibilă atât la ediția din 2022, cât și la actuala ediție a turneului final. 

Mbappe are șansa să își îmbunătățească recordul în semifinalele competiției, când Franța va da piept cu câștigătoarea partidei dintre Spania și Belgia.

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