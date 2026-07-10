Kylian Mbappe continuă să scrie istorie la Campionatul Mondial! Ce a reușit în meciul cu Maroc

Franța s-a impus cu 2-0 în fața Marocului, într-un meci din „sferturile” Campionatului Mondial.

Kylian Mbappe (60') și Ousmane Dembele (66') au marcat cele două goluri reușite de Franța, iar echipa lui Didier Deschamps își așteaptă adversara din semifinală, în urma duelului Spania - Belgia.

Kylian Mbappe, încă un record doborât

Kylian Mbappe este unul dintre cei mai buni jucători de la acest Campionat Mondial și doboară record după record.

Starul francez a reușit să mai atingă o bornă impresionantă încă din primul minut al duelului cu Maroc, după ce a devenit cel mai tânăr jucător care ajunge la 20 de meciuri jucate la Cupa Mondială la 27 de ani și 201 zile.