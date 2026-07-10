VIDEO Bergodi contrazice specialiștii. Cine crede că e favorită la calificare după Dinamo Kiev - U Cluj 0-0

Bergodi contrazice specialiștii. Cine crede că e favorită la calificare după Dinamo Kiev - U Cluj 0-0 Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

U Cluj a remizat în Polonia contra lui Dinamo Kiev, 0-0, în prima manșă din turul 1 preliminar al Europa League.

TAGS:
U ClujDinamo KievCristiano Bergodi
Din articol

În partida disputată pe teren neutru, la Lublin (Polonia), Dinamo Kiev a fost echipa mult mai periculoasă și a expediat nu mai puțin de 27 de șuturi, însă U Cluj a reușit să reziste și chiar putea da lovitura la marea ocazie a lui Mendy din prima repriză.

Cristiano Bergodi, după Dinamo Kiev - U Cluj 0-0: "Rezultat foarte bun, dar ei au prima șansă la retur"

La fel ca Alexandru Chipciu, antrenorul Cristiano Bergodi s-a declarat foarte mulțumit de rezultat și și-a felicitat jucătorii. Italianul crede însă că Dinamo Kiev este în continuare favorită la calificare, chiar dacă returul se va disputa pe Cluj Arena, unde se așteaptă un record de asistență.

Bergodi a ținut să vorbească și despre problemele de lot din această perioadă. Fără golgheterul Jovo Lukic, care a participat la Cupa Mondială, Macalou a fost folosit în centrul atacului. De asemenea, fundașul lateral Mikanovic s-a accidentat înainte de joc.

"E un rezultat foarte, foarte bun. Am jucat contra unei echipe care are calitate. Felicit băieții! Strategia noastră a fost foarte bună. Dacă ieși la joc contra lor, e foarte greu să câștigi sau să faci egal.

Sunt mulțumit de modul în care au arătat jucătorii, având în vedere momentul în care ne aflăm. E normal să nu fim sută la sută, dar băieții au dat tot ce au putut, s-au dăruit, iar asta a fost foarte important. Mergem înainte cu încredere, dar că ei vor avea prima șansă la retur.

Astăzi am și improvizat cu Macalou atacant. Mă bucur că și Macalou a intrat bine, a făcut o muncă bună. Trebuie să îi recunoaștem meritul pentru că a jucat într-o poziție care nu e a lui, dar s-a comportat bine. Alibek Aliev a avut probleme în Austria și a fost greu pentru el, a avut o pauză de 10 zile. Acum e în revenire, dar a avut o problemă", a spus Cristiano Bergodi, la conferința de presă.

Statisticienii de la Football Meets Data o dau însă favorită pe U Cluj la calificare, cu 57% șanse după remiza înregistrată în tur contra lui Dinamo Kiev.

Pentru U Cluj urmează Supercupa României contra Universității Craiova, duminică, de la 20:30, în Bănie. Ulterior, joi, 16 iulie, ardelenii vor juca acasă returul cu Dinamo Kiev.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Descoperire spectaculoasă la Castrul roman de la Răcari. Arheologii au găsit ruinele unui grânar vechi de 1.800 de ani
Descoperire spectaculoasă la Castrul roman de la Răcari. Arheologii au găsit ruinele unui grânar vechi de 1.800 de ani
ULTIMELE STIRI
Kylian Mbappe continuă să scrie istorie la Campionatul Mondial! Ce a reușit în meciul cu Maroc
Kylian Mbappe continuă să scrie istorie la Campionatul Mondial! Ce a reușit în meciul cu Maroc
Scandal cu răniți în Serbia: Suporterii maghiari au declanșat haosul la meciul din Europa League
Scandal cu răniți în Serbia: Suporterii maghiari au declanșat haosul la meciul din Europa League
Antrenorul lui Dinamo Kiev, nemulțumit după 0-0 cu ”U” Cluj: ce le-a reproșat jucătorilor lui
Antrenorul lui Dinamo Kiev, nemulțumit după 0-0 cu ”U” Cluj: ce le-a reproșat jucătorilor lui
Reacția lui Cristian Fabbiani, după decesul lui Gabi Mureșan
Reacția lui Cristian Fabbiani, după decesul lui Gabi Mureșan
Alex Chipciu, show după remiza cu Dinamo Kiev: "Rezultat mare! Acum vreau să batem recordul!"
Alex Chipciu, show după remiza cu Dinamo Kiev: "Rezultat mare! Acum vreau să batem recordul!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

FCSB a dat lovitura: ”I-am dat toată încrederea, va fi imposibil să nu iasă în evidență”

FCSB a dat lovitura: ”I-am dat toată încrederea, va fi imposibil să nu iasă în evidență”

Dinamo, înlocuitor pentru Kennedy Boateng: ”E bun, de echipă națională”

Dinamo, înlocuitor pentru Kennedy Boateng: ”E bun, de echipă națională”

E gata! FCSB a făcut anunțul

E gata! FCSB a făcut anunțul



Recomandarile redactiei
Kylian Mbappe continuă să scrie istorie la Campionatul Mondial! Ce a reușit în meciul cu Maroc
Kylian Mbappe continuă să scrie istorie la Campionatul Mondial! Ce a reușit în meciul cu Maroc
OUT! Încă o plecare de la FCSB: ”Asta e situația”
OUT! Încă o plecare de la FCSB: ”Asta e situația”
Să nu uităm de eliminările rușinoase și să apreciem rezultatele scoase de Craiova și „U” Cluj
Să nu uităm de eliminările rușinoase și să apreciem rezultatele scoase de Craiova și „U” Cluj
Scandal cu răniți în Serbia: Suporterii maghiari au declanșat haosul la meciul din Europa League
Scandal cu răniți în Serbia: Suporterii maghiari au declanșat haosul la meciul din Europa League
Clara a spus totul despre iubitul cu 53 de ani mai în vârstă: ”Primesc multe critici”
Clara a spus totul despre iubitul cu 53 de ani mai în vârstă: ”Primesc multe critici”
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Marian Barbu va fi ”central” în preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
Marian Barbu va fi ”central” în preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
CITESTE SI
Clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Ce stat ocupă primul loc de 19 ani consecutiv

stirileprotv Clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Ce stat ocupă primul loc de 19 ani consecutiv

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

O angajată a găsit o geantă cu 7.000 de dolari pe un vaporaș din Veneția, apoi a returnat-o. Ce a decis instanța după doi ani

stirileprotv O angajată a găsit o geantă cu 7.000 de dolari pe un vaporaș din Veneția, apoi a returnat-o. Ce a decis instanța după doi ani

Ce s-a schimbat pe plajele de pe litoralul românesc. Diana Buzoianu: „Dacă nu respectă legea, vor primi amendă”

stirileprotv Ce s-a schimbat pe plajele de pe litoralul românesc. Diana Buzoianu: „Dacă nu respectă legea, vor primi amendă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!