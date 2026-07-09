”Câinii” s-au mișcat pe piața transferurilor, dar așteaptă și alte întăriri înainte de noul sezon, ținând cont că au pierdut doi dintre cei mai importanți jucători: Kennedy Boateng (29 de ani) și Eddy Gnahore (32 de ani), ambii liberi de contract.

Boateng este, în prezent, fără angajament, și așteaptă un semn de la echipă din Turcia sau zona Golfului. Între timp, Dinamo a transferat un alt fundaș central, pe spaniolul Martin Pascual (26 de ani), cu experiență în Segunda Division.

Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, nu crede că ibericul va fi titular de drept în echipa lui Nuno Campos (51 de ani), noul antrenor al ”câinilor”. În opinia fostului oficial al ”roș-albilor”, cuplul de fundași centrali va fi Nikita Stoinov - Matteo Duțu.

Gabriel Glăvan îl vede pe Matteo Duțu ca înlocuitor pentru Kennedy Boateng

Pe Duțu (20 de ani), Dinamo l-a transferat în iarnă pentru 200.000 de euro, iar în sezonul precedent a prins 12 meciuri în toate competițiile. Glăvan a vorbit la superlativ despre fundașul crescut de AC Milan, pe care-l vede ca înlocuitorul perfect pentru Boateng.

„Îl au pe Duțu, care e bun, au luat un fundaș central acum care vine ca back-up. Cred că cei doi pe care se va baza Dinamo sunt Duțu și Stoinov, ceea ce este foarte îmbucurător că o echipă se va baza pe doi jucători care sunt născuți în 2005 și 2004, ca fundași centrali. Dinamo are un fundaș de echipă națională a Israelului și un fundaș care este, la fel, de echipă națională U21 și care poate face, cu siguranță, pasul la echipa mare.

Voiam să joace mai mult, dar nici nu avea cum, că era deja sudat cuplul de fundași centrali. E o tranziție normală ceea ce se întâmplă acum. E un jucător care pasează foarte bine, se vede că nu e crescut în zona noastră. Va fi foarte interesant cuplul de fundași centrali și cred că Duțu ar trebui, în mod normal, să facă pasul la naționala mare”, a spus Gabriel Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Născut la Roma și crescut de Lazio, Duțu a fost promovat de către Maurizio Sarri la prima echipă a lazialilor în sezonul 2023-2024, când a stat pe banca de rezerve la un meci din grupele Champions League, 0-2 cu Atletico Madrid pe ”Civitas Metropolitano” în decembrie 2023.

După nu mai puțin de 13 sezoane petrecute ca junior la Lazio, timp în care cu formația Primavera a jucat inclusiv în UEFA Youth League, Duțu a avut de ales între Juventus Torino și AC Milan, câștig de cauză având ”Il Diavolo”, care i-a oferit în vara lui 2024 tânărului fundaș român un contract pe patru sezoane.

Dinamo, în această perioadă de mercato

Antrenor - Nuno Campos (nou)

Veniri - Răzvan Radu (Metalul Buzău / 60.000 euro), Ianis Doană (CSM Reșița / 25.000 euro), Yacine Bourhane (Aris Limassol / gratis), Oliver Hintsa (Sogndal / gratis), Martin Pascual (CD Mirandes / gratis), Alaa Bellaarouch (Sporting Braga / împrumutat), Adriano Manole (CFC Argeș / gratis), Ștefan Opriș (FCU Cluj / gratis), Eduard Ilincaș (promovat de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo)

Plecări - Valentin Țicu (FCV Farul / gratis), Eddy Gnahore (FCSB / gratis), Matei Marin (ASA Tg. Mureș / gratis), Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko (contracte încheiate), Costin Amzăr (contract reziliat), Valentin Dumitrache (Chindia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Ianis Doană (Știința Poli Timișoara / împrumutat)