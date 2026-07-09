Roș-albaștrii sunt la finalul unui stagiu de pregătire în Olanda, la Venray, unde au disputat și două meciuri amicale: cu Royale Union Saint-Gilloise (0-4) și cu Al Jazira (1-0).

Unicul gol al meciului cu formația dirijată de Cosmin Olăroiu a fost semnat de Octavian Popescu, atacantul lateral de la FCSB care este cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate.

FCSB a dat lovitura: ”I-am dat toată încrederea, va fi imposibil să nu iasă în evidență”

Într-un interviu oferit reporterului Pro TV Catia Tănase, Marius Baciu, antrenorul roș-albaștrilor, a evidențiat că are încredere totală în Tavi Popescu și că e sigur de faptul că va ieși în evidență în noua stagiune.

”Tavi Popescu, de când am venit eu, nu am ce să-i reproșez. Absolut nimic! Chiar înainte de meci am avut niște discuții cu el. I-am dat toată încrederea, e un jucător important pentru noi.

Nu ai cum să uiți fotbalul, e tânăr. Sunt tineri care nu joacă tineri sau nu fac un sport și au momente când se mai pierd, așa, în anumite lucruri.

El s-a ridicat la un nivel foarte bun, s-a pregătit foarte bine, la fel ca ceilalți colegi. Eu sper să fie foarte bine și în campionat și să aibă continuitate în lucruri bune și lucruri bune pentru echipă.

Și așa e imposibil să nu iasă în evidență”, a spus Marius Baciu.

Popescu, perla lui Gigi Becali pe care patronul FCSB cerea la un moment dat 50 de milioane de euro, a bifat două evoluții consistente și în finalul campionatului, în semifinala (4-3 vs. FC Botoșani), respectiv finala barajului (2-1 vs. Dinamo) pentru accederea în cupele europene.

VIDEO Golul înscris de Tavi Popescu în FCSB - Al Jazira, meci amical în Olanda