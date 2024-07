Cu Enes Sali marcator din penalty în minutul 63 și schimbat imediat după gol, North Texas SC (satelitul lui FC Dallas) a câștigat cu 2-1 meciul disputat în noaptea de duminică spre luni din MLS Next Pro (liga a treia din America de Nord) cu Real Monarchs.

La Real Monarchs a jucat titular mijlocașul Luca Moisă, fotbalistul român prezentat în exclusivitate de Sport.ro și devenit campion continental de juniori cu naționala SUA.

De altfel, Luca Moisă a fost pasatorul decisiv la golul echipei sale, înscris de Beni Redzic (30), după care texanii au revenit și au obținut victoria prin reușitele lui Enes Sali și Isaiah Parker (78).

Pentru Sali a fost al cincilea gol al sezonulului la satelitul lui FC Dallas, dar ”perla” lui Gică Hagi încă își așteaptă debutul oficial în MLS, acolo unde clubul-mamă nu se bazează deloc pe serviciile lui.

