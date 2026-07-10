”U” Cluj a remizat în meciul tur cu Dinamo Kiev, scor 0-0, din primul tur al preliminariilor Europa League.

Meciul s-a jucat Lublin în Polonia, iar returul va avea loc pe Cluj Arena.

Igor Kostyuk: „Ne-au lipsit agresivitatea și eficiența”

Igor Kostyuk a vorbit despre aspectele unde echipa sa nu a excelat, așa cum s-ar fi așteptat, astfel că șansele la calificarea au rămas deschise pentru ambele formații.

Antrenorul lui Dinamo Kiev a punctat faptul că elevii săi au fost mult prea precauți și le-a lipsit agresivitatea.

„Calitatea jocului nostru în prima repriză nu a fost cea mai bună. S-a simțit o anumită nervozitate. Am încercat să jucăm ofensiv, dar am avut prea multe pase intermediare. Adversarul s-a apărat bine, iar nouă ne-au lipsit agresivitatea și eficiența în fața porții.

Am controlat jocul, însă acțiunile individuale din atac necesită mai multă calitate și încredere. Am acționat mult prea precaut. Tocmai din cauza lipsei de calitate în faza finală nu am reușit să marcăm golurile pe care ni le doream”, a spus antrenorul celor de la Dinamo Kiev, potrivit sport.ua.

Dinamo Kiev a dominat partida de la Polonia și a avut 27 de șuturi înspre poarta ardelenilor, dintre care șase pe poartă. Ucrainenii au avut au lovit și bara transversală pe final de meci, în minutul 80, la șutul în forță a lui Shaparenko.

Cea mai mare ocazie a lui ”U” Cluj i-a aparținut lui Oucasse Mendy, care mnu a reușit să învingă portarul advers într-o situație de unu la unu.

Returul se va disputa pe „Cluj Arena”, joi, 16 iulie, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit pe Sport.ro în format LIVE TEXT.