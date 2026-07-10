Anunțul dispariției fostului mijlocaș a fost făcut de Primăria Comunei Apold, unde Mureșan era primar în al doilea ”mandat”. După ce și-a încheiat cariera în fotbal, fostul internațional s-a orientat către politică și s-a bucurat de încrederea totală a oamenilor din localitatea în care a copilărit.
Potrivit informațiilor emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, fostul mijlocaș s-a înecat într-un lac situat între localitățile Șaeș și Apold. Echipajele de intervenții i-au efectuat manevrele de resuscitare, dar Mureșan nu a mai putut fi salvat.
Cristian Fabbiani a reacționat după decesul lui Gabi Mureșan
La scurt timp, mai mulți foști colegi și voci importante din fotbalul românesc au reacționat. Vestea a ajuns și la Cristian Fabbiani (42 de ani), fostul atacant de la CFR Cluj, care este antrenor din această vară la Vardar Skopje, în Macedonia.
”Ce veste tristă! Condoleanțe familiei”, a fost mesajul scris în limba română de cel poreclit ”Căpcăunul”, la una dintre postările celor de la CFR Cluj despre Gabi Mureșan.
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Gabi Mureșan a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și două Supercupe cu CFR Cluj. În palmaresul său se mai adaugă încă o Supercupă a României, cucerită cu ASA Târgu Mureș.
- Gaz Metan, Gloria Bistrița și ASA Târgu Mureș sunt cluburile pentru care a mai jucat Gabi Mureșan.
- Singura experiență a lui Mureșan în străinătate a fost în Rusia, la Tom Tomsk.