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Presa din Anglia a anunțat că Liverpool este interesată de serviciile lui Andrei Rațiu și a demarat deja negocierile cu Rayo Vallecano.

Liverpool, tratative cu Rayo Vallecano pentru Andrei Rațiu

Conducerea „cormoranilor” trebuie să achite pentru Rațiu o clauză de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro, însă sursa citată a transmis că Rayo Vallecano poate fi convinsă să accepte și 20 de milioane de euro.

De asemenea, de „Sonic” mai este interesată și campioana Spaniei, Barcelona.

„Liverpool este interesată de fundașul din La Liga și negocierile au început. Liverpool ia în considerare transferul lui Rațiu. Sursele Anfield Index au confirmat interesul lui Liverpool pentru fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano, Andrei Rațiu.

Cu o clauză de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro, Rațiu e văzut drept o variantă mai ieftină decât alte ținte, precum Marco Palestra. De asemenea, se poate ajunge la o înțelegere în apropierea sumei de 20 de milioane.

Dar competiția e acerbă, pentru că Barcelona este la rândul ei pe urmele jucătorului. Au existat discuții cu reprezentanții fotbalistului în ultimele săptămâni. Rațiu s-ar potrivi perfect în stilul lui Iraola, cu pressing avansat și ritm alert”, a scris anfieldindex.com.

Rațiu, o certitudine pentru Rayo Vallecano

Andrei Rațiu este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 18 milioane de euro, fiind considerat cel mai valoros român.

Rațiu a ajuns la Vallecano în august 2023 de la Huesca. După un prim sezon în care a avut statut de rezervă, apărătorul lateral a devenit titular incontestabil la Rayo.

În total, Andrei Rațiu a adunat pentru Rayo Vallecano 102 meciuri, patru goluri și șapte pase decisive.