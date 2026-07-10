Momentan, singurul transfer făcut de fosta campioană este Ronny Labonne (28 de ani), fundașul dreapta adus din Franța. La capitolul ”plecări”, FCSB a bifat deja câteva nume importante, printre care Darius Olaru, Daniel Graovac, Alexandru Pantea, Vlad Chiricheș, Baba Alhassan sau Lukas Zima, majoritatea fiind jucători la care patronul echipei a vrut să renunțe.

Mihai Lixandru, foarte aproape de plecarea de la FCSB

Mihai Lixandru (25 de ani) ar putea fi următorul jucător care va pleca de la echipă, așa cum a anunțat chiar Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului, dar și patronul Gigi Becali. Mijlocașul ar putea fi transferat definitiv în cazul în care o echipă plătește aproximativ 500.000 de euro.

Până acum, pentru Lixandru există interes concret din zona Golfului, dar și din Elveția, acolo unde este dorit de două cluburi importante.

”Nu se destabilizează absolut nimic, asta e situația într-o echipă de fotbal. Unii vin, ații pleacă, ai nevoie de sânge proaspăt. Orice jucător care pleacă lasă loc pentru alții”, a spus Marius Baciu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Dacă transferul se va concretiza, Mihai Lixandru va deveni a doua plecare importantă a verii de la FCSB. Până acum, singurul jucător vândut a fost căpitanul Darius Olaru, transferat chiar la Royale Union Saint-Gilloise pentru trei milioane de euro.

Mihai Lixandru, piesă importantă la FCSB în ultimii ani

Mihai Lixandru este un produs al academiei FCSB și a mai evoluat, sub formă de împrumut, la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș și CS Mioveni.

Revenit în 2023 la București, mijlocașul s-a impus rapid ca titular și a cucerit două titluri de campion al României și două Supercupe.

În sezonul trecut, fotbalistul de 25 de ani a bifat 45 de apariții în toate competițiile, cu patru goluri și trei pase decisive. În total, Lixandru are 108 meciuri în tricoul FCSB, șase goluri și patru assist-uri, iar cota sa de piață este estimată la 900.000 de euro.