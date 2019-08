Adi Popa a dat gol ca Messi si spera sa fie coleg cu Puscas! "Motoreta" urmeaza sa isi stabileasca viitorul inaintea debutului noului sezon din Anglia

Adi Popa (31 de ani) s-a intors in acasta vara la Reading, dupa expirarea imprumutului la Ludogorets.

Adi Popa s-a intors in aceasta vara la Reading, formatie din liga a doua engleza care tocmai a facut o oferta de 10.000.000 euro pentru George Puscas. El a fost folosit in meciurile de pregatire si a dat chiar un gol "a la Messi", dupa ce s-a distrat cu fundasii adversi in ultimul amical.

Fost la FCSB, Adi Popa nu este, insa, sigur ca va ramane la Reading, el dorind sa evolueze la o echipa care sa ii dea sanse sa prinda cat mai multe minute pe teren.

Achizitionat in 2016 de la FCSB, Adi Popa a jucat doar 15 meciuri in Championship in 3 ani. Acesta a mai fost imprumutat la Al Taawon si Ludogorets.