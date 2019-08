ULTIMA ORA: Becali s-a reorientat si vrea sa-l ia pe antrenorul echipei acuzata ca e "FCSB 2"

Negocierile dintre Gigi Becali si Toni Conceicao au picat. Portughezul a afirmat in aceasta dimineata ca sansele sa ajunga la FCSB sunt zero!

Negocierile dintre Gigi Becali si antrenorul portughez Toni Conceicao (57 de ani) au picat. Acesta a anuntat ca nu va veni la FCSB, pentru ca "eu merg in stanga, iar Gigi Becali in dreapta". In aceste conditii, FCSB se vede nevoita sa continue cautarile pentru un tehnician principal. Vergil Andronache va sta pe banca si la meciul cu Mlada Boleslav, transmis maine, de la 21:30, IN DIRECT la ProTV.

Becali s-a reorientat catre Ilie Poenaru

Sursele www.sport.ro noteaza ca Gigi Becali s-a reorientat catre antrenorul echipei acuzate in ca e "FCSB 2". El il vrea pe Ilie Poenaru (42 de ani) de la Academica Clinceni!

Academica este nou-promovata in Liga 1, iar in jurul echipei au existat suspiciuni asupra implicarii lui Gigi Becali. Comisia de Licentiere i-a dat, insa, licenta pentru Liga 1 dupa ce a concluzionat ca formatia ilfoveana nu il are ca actionar pe Becali.