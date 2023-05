Echipa lui George Pușcaș a retrogradat în liga a treia! Ce se întâmplă cu atacantul naționalei din sezonul următor

În penultima etapă din Championship, Reading a remizat pe teren propriu contra lui Wigan, scor 1-1 și a ajuns la 44 de puncte, cu cinci sub Cardiff, care ocupă ultima poziție salvatoare.

Astfel, Reading va juca din sezonul următor în liga a treia, însă George Pușcaș are șanse mari de a face pasul în Serie A, alături de Genoa.

În vara anului trecut, Genoa l-a împrumutat pe Pușcaș de la Reading, iar în contract ar fi fost inclusă o clauză obligatorie de transfer definitiv, în valoare de 4 milioane de euro, în cazul în care echipa va promova în Serie A.

Cu trei etape înainte de finalul stagiunii din Serie B, Genoa ocupă locul 2, direct promovabil, cu 67 de puncte, la șase lungimi peste ocupanta poziției a treia, Bari. Astfel, formația la care este împrumutat George Pușcaș ar putea accede matematic în elita fotbalului din Italia încă din acest weekend.

George Pușcaș este cel mai scump transfer din istoria lui Reading. Englezii au plătit 7,5 milioane de euro pentru a-l cumpăra de la Inter, în 2019, după Campionatul European de tineret. În 91 de meciuri la formația din Championship, atacantul a marcat 20 de goluri.

La Genoa, George Pușcaș a strâns doar patru goluri și un assist în cele 25 de meciuri jucate în acest sezon.

The Royals are relegated.

We will fight another day and we will rise again.

But right now, it hurts. Fans, staff, players all hurting.

You have always been there…in the good times and the bad.

Thank you for your support all season, right now and in the future ???? pic.twitter.com/MwFtjSIwMg