OFICIAL | Dragus, prezentat la Standard: toate detaliile transferului! Belgienii i-au facut si un clip de prezentare | VIDEO

Denis Dragus a semnat cu Standard Liege.

Dragus a fost prezentat oficial de belgieni in aceasta dimineata. Clubul din Liege nu a oferit detalii legate de transferul lui Dragus, insa presa belgiana sustine ca Standard a platit 1,8 milioane de euro celor de la Viitorul, iar echipa lui Hagi a pastrat si un procent important dintr-un viitor transfer.

Dragus este al doilea roman transferat de Standard Liege in ultima perioada. Belgienii l-au luat, tot de la Viitorul, pe Razvan Marin in 2017, iar detaliile mutarii sunt apropiate de cele ale lui Dragus. Razvan Marin a ajuns in aceasta vara la Ajax.