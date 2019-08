Rasturnare de situatie! Puscas pleaca de la Inter in Anglia, dar nu la Birmingham! Clubul cu care este aproape sa semneze

George Puscas poate pleca in aceasta vara de la Inter pentru 10 milioane de euro!

Atacantul roman, George Puscas, este la un pas de despartirea de Inter Milano! Reputatul jurnalist italian, Gianluca Di Marzio, anunta ca Puscas va merge in liga a 2-a din Anglia, Championship, la Reading! El a fost dorit cu insistenta si de Birmingham, insa Reading este in pole position in acest moment!

Reading le-a luat fata celor de la Birmingham, clubul englez fiind dispus sa achite cele 10 milioane de euro cerute de Inter! Fosta echipa a lui Adi Popa viseaza la promovarea in acest sezon, insa a inceput rau sezonul: a pierdut in prima etapa pe propriul teren, 1-3 cu Sheffield Wednesday.

Cei de la Reading au mai facut un transfer din Serie A recent: l-au adus pe fostul portar al Sampdoriei, Rafael Cabral.