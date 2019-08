EXCLUSIV: "Gigi Becali mi-a spus ca mai devreme sau mai tarziu o sa fiu antrenorul FCSB!" Reactia lui Ilie Poenaru dupa ce a trecut in pole position pentru numirea la FCSB

Ilie Poenaru (42 de ani) ar putea fi noul antrenor al FCSB!

Negocierile dintre Gigi Becali si portughezul Toni Conceicao (57 de ani) au picat, iar patronul FCSB s-a reorientat rapid. Sursele www.sport.ro noteaza ca Ilie Poenaru e noua tinta a acestuia. Antrenorul nou-promovatei Academica Clinceni a vorbit pentru ProTV.

Ilie Poenaru: "E greu sa refuzi FCSB! Eu am mai discutat cu domnul Becali acum ceva timp"

"Eu inca nu stiu prea multe, pregatesc antrenamentul de astazi, avem un meci contra Chindiei in fata.

Daca voi fi contactat...depinde! Trebuie sa avem o discutie, trebuie sa vorbesc cu domnul Becali despre conditii!



Stiti cum e, depinde de la om la om, depinde de fiecare antrenor cum gestioneaza anumite lucruri. Pana sa dau un raspuns, trebuie sa vorbesc cu domnul Becali. In functie de ce spune dansul, vom vedea. Fiecare are argumentele sale.

E greu de refuzat FCSB, mai ales de un antrenor tanar, care isi doreste performanta. Depinde de conditii. Si eu am anumite lucruri pe care vreau sa le cer, sa vedem daca se accepta.

Eu am mai discutat cu domnul Becali in urma cu mai mult timp referitor la fotbalistii imprumutati la Academica. Atat, in rest nu am vorbit altceva cu el.

Dansul mi-a spus atunci ca e posibil ca intr-o perioada mai scurta sau mai indepartata sa lucram impreuna, pentru ca i-a placut cum am lucrat la Clinceni si ce lucruri bune am facut in liga a doua", a spus Ilie Poenaru pentru ProTV si www.sport.ro