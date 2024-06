În contextul în care au mai rămas doar două zile până la EURO 2024, competiție ce va putea fi urmărită în direct pe PRO TV, Pro Arena și VOYO, Adi Popa a fost întrebat cum se pot motiva jucătorii înaintea unor meciuri atât de importante.

Adi Popa: ”Aveam un coleg de cameră care se uita la filme pentru adulți înainte de meciuri!”

Fotbalistul care va evolua și în următorul sezon la CSA Steaua și-a adus aminte de perioada în care juca la echipa patronată de Gigi Becali și o întâlnea pe Chelsea în optimile Europa League.

”Motoreta” a mărturisit că reușitele sale din acea dublă îl fac să se motiveze înaintea meciurilor importante, însă a recunoscut că fotbaliștii au și alte metode de a-și găsi motivația, fie că ascultă o melodie anume sau că urmăresc un anumit videoclip.

Adi Popa a povestit însă că sunt și unii fotbaliști care au metode ciudate de a se motiva înaintea meciurilor. Fotbalistul a dezvăluit că, la un moment dat, a avut un coleg de cameră care, înaintea partidelor, se uita la filme pentru adulți.

”După acel meci (n.r. cu Chelsea), zic în premieră, fiecare jucător, înainte de meci, are o chestie care să îl motiveze, fie că e o melodie, un videoclip, habar nu am, X factori, am întâlnit fel și fel de jucători, aveam un jucător care se uita la filme porno, că aia îl motiva, fost coleg de cameră. Zicea că nu știu ce, se activează testosteronul și că e mai bine. Zic ’Bine, treaba ta’.

Eu, după acele meciuri, aveam scoase faze din meciurile cu Ajax și Chelsea și înainte de fiecare meci mă uitam să mă motivez ’Uite, mă, că sunt bun’. Câteodată trebuie să te montezi, să vezi că poți: ’Am putut cu cei mai buni, nu pot cu Chiajna sau cu Gaz Metan?’. În meciurile astea e greu să te motivezi. Când joci cu Franța și cu Elveția, nu mai există motivare, te autodepăsești, dar, când vine Albania, zici ’Suntem favoriți, e bine’, asta e problema”, a povestit Adi Popa la Emoții Europene.