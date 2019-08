Ce inseamna "Nebunia lui Banel" si de ce spune Nicolita ca se aseamana cu Gigi Becali | EXCLUSIV

Banel Nicolita este jucator, antrenor si actionar majoritar la CS Faurei.

Articol publicat de Gabriel Chirea



Fostul mijlocas de la Timisoara, FCSB, Viitorul, Saint-Etienne si nationala Romaniei a ajuns la 34 de ani, dar inca evolueaza in Liga 3, la echipa braileana CS Faurei, alaturi de doi dintre fratii sai.

El spune ca si-a mentinut aceeasi placere de a juca fotbal si ca are ambitia sa se lupte pentru promovare in acest sezon.

"Sunt la Faurei, voi juca si sezonul acesta. Am aceeasi ambitie si aceeasi daruire si vreau sa fac ceva cu echipa asta. In sezonul trecut am terminat seria de Liga 3 pe locul 8, la un punct distanta de locul 7, acum vreau sa termin cat mai sus, de preferat in primele 4 echipe. Sunt jucator, antrenor si actionar majoritar la echipa, un fel de Gigi Becali, numai ca el nu joaca, ca sa glumim.

Sunt al doilea an la Liga 3, este o bucurie si pentru mine pentru ca, atunci cand am luat prima data echipa, multi nu credeau ca voi reusi. Am plecat la drum din Liga 4, am promovat si am terminat pe un loc bun. Ne-am batut de la egal la egal cu toata lumea, desi exista diferente mari de buget. Bugetul nostru este foarte mic, multi imi zic ca sunt nebun, cum pot sa rezist cu atat de putini bani. In mod normal, la Liga 3 iti trebuie 4-5 miliarde de lei (n.r. - lei vechi, 4-500.000 RON, aproximativ 100.000 de euro), iar noi am cheltuit anul trecut 2 miliarde. Am reusit sa nu retrogradam, iar altii cu 7-8 miliarde au retrogradat.

Langa mine mai sunt si fratii mei, care joaca la Faurei, portarul Aurel si atacantul Stelian, mai am cativa prieteni buni, care au venit sa fie alaturi de mine si sa ma ajute, nu au venit special pentru bani, plus cativa tineri talentati. Jucatorii stau la mine acasa, mananca la mine acasa, la familia mea. La noi chiar se poate spune ca suntem o familie... Avem si primaria alaturi de noi, primarul si fanii din oras sunt mandri de echipa si incearca sa ne ajute. A fost un an de zile foarte greu, dar e satisfactia mai mare cand reusesti sa treci cu bine peste aceste momente dificile.

Nu m-am plictisit de antrenamente, meciuri, cantonamente... Am aceeasi placere de a juca, aceeasi ambitie, aceeasi motivatie si aceeasi nebunie de a castiga fiecare meci, de a face performanta, stiti ca urasc sa pierd. Actualii si fostii colegi ii spun ‚Nebunia lui Banel’. Faurei e un oras mic, dar noi incercam sa il facem mai mare si mai cunoscut. Dar pas cu pas, punem caramida cu caramida.

Cand am venit la Faurei, aveam oferte de la Astra Giurgiu si din strainatate, dar am ales sa vin aici. Am renuntat la tot si am venit cu sufletul deschis in orasul meu natal. E o nebunie, e o ambitie de-a mea", a declarat Banel Nicolita pentru Sport.ro.