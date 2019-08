EXCLUSIV: Toni Conceicao a explicat de ce l-a refuzat pe Becali! "Eu asa vad lucrurile, asta este educatia mea". Motivul pentru care a decis sa spuna PAS ofertei

Toni Conceicao (57 de ani) a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Toni Conceicao, fostul antrenor al lui CFR Cluj, spune ca sansele sa mearga la echipa lui Gigi Becali sunt zero.

Toni Conceicao: "Domnul Becali este un om educat si simpatic, dar avem drumuri diferite"

"A fost o discutie ieri cu domnul Gigi Becali. Cel mai important de mentionat este ca a fost o discutie cu respect, am discutat cu un om foarte simpatic. Noi am vorbit despre situatie, despre drum. E adevarat ca nu am ajuns la un acord.

Pentru mine era o mare oportunitate, recunosc, dar a fost important sa discutam situatia clubului. Eu sunt antrenor, Gigi Becali e patronul, asa e drumul. Avem niste idei putin diferite, dar a fost o intalnire importanta pentru noi.

Domnul Becali este un om educat si simpatic, dar eu si el avem drumuri diferit.

Nu e vorba ca ma lua pe mine pentru ca are sanse sa o intalneasca pe Guimaraes, nu iei antrenor pentru un meci, ci pentru tot sezonul.

Eu am acceptat invitatia domnului Becali de a discuta, am vorbit, dar nu ne-am inteles.



FCSB are conditii pentru performanta, dar eu am considerat ca am un alt drum. Eu vad lucrurile asa: antrenorul are o treaba, administratia alta treaba", a spus Toni Conceicao la Ora Exacta in Sport.