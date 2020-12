Un fost colaborator al lui Dan Petrescu da detalii de ultima ora despre viitorul tehnicianului: "Cred ca va merge acolo!" Afacere COLOSALA in care poate fi implicat fostul antrenor al CFR-ului

Dan Petrescu nu duce lipsa de oferte dupa despartirea de CFR.

In ultima perioada s-au vehiculat mai multe cluburi interesate de serviciile antrenorului de 52 de ani, printre care Ludogorets, Sheffield Wednesday, Nantes, Boavista si mai multe cluburi din zona Golfului.

Dintre acestea, se pare ca cei mai insistenti sunt cei de la Al Nasr, care doresc sa il demita pe portughezul Rui Vitoria, cel care a dus echipa pe penultima pozitie a clasamentului.

Primele zvonuri care il dadeau pe fostul antrenor al CFR-ului la Al Nasr au aparut imediat dupa meciul pierdut de clujeni pe teren propriu in fata celor de la Gaz Metan.

La conferinta de presa de dupa meci, Petrescu a anuntat pentru prima data ca vrea sa paraseasca echipa, nemultumit de arbitrajul din acel meci dar si de faptul ca oficialii clubului nu ii aduceau intariri.

Atunci mutarea nu s-a realizat, antrenorul ramanand in cele din urma pe banca echipei din Gruia, dar acum, cand Petrescu a devenit oficial liber de contract, interesul arabilor a revenit.

Fostul colaorator al lui Dan Petrescu de la CFR Cluj, Marius Bilasco, cel care o relatie foarte apropiata cu fostul international, a dezvaluit ca acesta se afla in negocieri cu Al Nasr si ca este de parere ca in cele din urma va alege sa ii ia locul lui Vitoria.

"Din ce stiu eu, Dan Petrescu are discutii afara. Sunt discutii avansate. Da, ceva din zona araba. Eu asa cred, ca va pleca acolo. E si vorba despre partea financiara", a spus Bilasco potrivit Telekom Sport.

Aceasta afacere ar putea costa clubul saudit nu mai putin de 8.5 milioane de euro. Conform sursei citate, pentru a se desparti de Rui Vitoria, seicii de la Al Nasr ar trebui sa ii plateasca acestuia o clauza de reziliere de 6 milioane de euro.

De asemenea, in cazul in care mutarea lui Petrescu se va materializa in cele din urma, fostul fundas dreapta ar urma sa aiba un salariu anual de 2.5 milioane de euro.