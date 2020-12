Continua parcursul excelent al lui Razvan Lucescu in Arabia Saudita! Al Hilal si-a consolidat prima pozitie dupa a sasea victorie in ultimele sapte meciuri!

Al Hilal a invins in deplasare cu scorul de 3-1 pe Al Qadisiya.

Echipa antrenata de Razvan Lucescu a inceput excelent partida si in minutul 23 avea deja un avans de doua goluri dupa reusitele vedetelor Gomis si Carillo.

Imediat dupa pauza, Al Dawsari a facut ca tabela sa arate scor de neprezentare dupa o pasa a aceluiasi Andre Carrillo.

Gazdele, la care Mihai Bordeianu a fost titular si a fost schimbat in prelngirile partidei, au redus din diferenta in minutul 57 prin Ohawuchi, dar pana la final nu au reusit sa mai puna in pericol poarta lui Al Hilal.

Cu aceasta victorie, echipa lui Lucescu a ajuns la a sasea victorie in ultimele sapte etape in Arabia Saudita si ramane pe primul loc in clasament cu 22 de puncte.

Pe pozitia secunda se afla Al Ahli SC cu 16 puncte, dar si cu un meci mai putin disputat.

Al Hilal mai are de disputat doua meciuri in acest an in campionat, ambele pe teren propriu impotriva lui Al-Ittihad pe 26 decembrie, respectiv impotriva lui Al Shabab pe 31 decembrie.