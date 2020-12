Regele Messi! Starul argentinian doboara record dupa record in Spania! A devenit fotbalistul cu cele mai multe titluri de golgheter in La Liga!

Lionel Messi a mai doborat un record in fotbalul spaniol.

Starul argentinian a castigat pentru a saptea oara trofeul 'Pichichi' care se acorda in fiecare an de catre cotidianul Marca celui mai bun marcator dintr-un sezon de La Liga.

Leo Messi ha recibido su séptimo premio Pichichi después de marcar la mayor cantidad de goles (25) en La Liga de la temporada pasada. #FCBarcelona pic.twitter.com/yoEBIRmiY0 — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) December 21, 2020

Sezonul trecut, Messi a reusit sa marcheze 25 de goluri in prima liga din Spania, devansandu-i pe Karim Benzema si pe Gerard Moreno, care au inscris 21, respectiv 18 goluri.

Astfel, fotbalistul in varsta de 33 de ani a devenit primul fotbalist care castiga acest trofeu de sapte ori, depasindu-l in acest top pe legendarul Telmo Zarra, fostul fotbalist al lui Athletic Bilbao. El a castigat acest trofeu de sase ori in perioada 1945-1953.