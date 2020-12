BREAKING NEWS | "Pablo Cortacero a venit in Romania!" Zi decisiva pentru Dinamo! Ce urmeaza sa se intample la club

Consiliul de Administratie al lui Dinamo are programata astazi o sedinta, alaturi de Pablo Cortacero.

UPDATE 11:30: Potrivit surselor www.sport.ro, sedinta Consiliului de Administratie a inceput la ora 11:00, Pablo Cortacero fiind si el prezent.

Sedinta a fost anuntata inca de luna trecuta, subiectul principal de discutie fiind majorarea capitalului cu 5 milioane de euro.

In aceasta dimineata, directorul de marketing al clubului, Radu Birlica, a anuntat ca Pablo Cortacero ar fi ajuns in Romania pentru a participa la aceasta intalnire.

"Din ce am auzit, am inteles ca sedinta se tine si ca ar fi venit in Romania, dar nu stiu nici eu 100%, pentru ca nu am detalii. Nu am auzit despre bani intrati in conturile clubului, stiu doar de sedinta asta care e foarte importanta pentru majorarea capitalului. Auzeam toti daca intrau bani in cont.

E foarte greu. Eu sunt in discutii cu foarte multa lume, dar avand in vedere incertitudinea asta, toata lumea asteapta. Mi-au spus: 'Hai sa vedem ce se regleaza si din ianuarie reluam discutiile'. Dinamo este atractiva din punct de vedere al publicitatii, insa situatia nu mi-a dat voie sa accesez fonduri de la companii", a declarat Radu Birlica, potrivit ProSport.

Saptamana trecuta, directorul de marketing al lui Dinamo declara la Pro X ca spaniolul are doua variante in acest moment: "Daca nu vine cu banii, Cortacero va trebui sa dea actiunile suporterilor sau sa existe o cale de negociere cu ei pentru preluarea actiunilor. Daca va veni cu banii, este alta discutie.

Nimeni nu mai crede, insa, ca va veni cu banii, astfel ca exista o singura varianta, de a preda actiunile suporterilor si de a intra in contact cu cati mai multi oameni de afaceri pentru ca Dinamo are nevoie acum de aproximativ 10 milioane de euro si nu cred ca e nimeni nebun sa se implice singur la echipa", spunea Birlica la Ora exacta in sport.