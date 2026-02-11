Finalist recent la Australian Open, Novak Djokovici s-a retras de la turneul ATP 500 de la Doha (16-21 februarie) din cauza unei stări de „oboseală accentuată”, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit AFP, citat de news.ro.

Decizia de ultim moment luată de Novak Djokovic

Numărul 3 mondial urma să dispute în Qatar primul său turneu de după finala de la Melbourne, unde liderul circuitului Carlos Alcaraz (nr. 1 mondial) l-a privat la 1 februarie de al 25-lea titlu record în turneele de Grand Slam.

Prezent în calitate de spectator la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, sârbul nu şi-a ascuns admiraţia faţă de prestaţia patinatorului artistic american Ilia Malinin, autorul unui backflip în timpul programului liber al probei pe echipe de la Jocurile Olimpice, duminică.

În absenţa sârbului, care la 38 de ani se concentrează aproape exclusiv pe Masters 1000 şi turneele de Grand Slam, principalii favoriţi la Doha vor fi Alcaraz şi Jannik Sinner (locul 2 ATP), care vor disputa amândoi primul lor turneu de după Australian Open.

Djokovici ar urma să revină în circuitul ATP la turneul Masters 1000 de la Indian Wells (4-15 martie).