Incertitudine de pe banca tehnică a naționalei României, cauzată de problemele medicale cu care s-a confruntat Mircea Lucescu în ultima perioadă. Tehnicianul în vârstă de 80 de ani tocmai a fost externat după a doua internare în decurs de o lună, generată de o serie de complicații medicale. Selecționerul urmează să plece la Bruxelles pentru investigații amănunțite, motiv pentru care conducerea Federației Române de Fotbal este nevoită să contureze un plan de rezervă pentru barajul decisiv cu Turcia, programat luna viitoare, în cazul în care sănătatea nu-i va permite lui „Il Luce” să ia loc pe bancă.

În acest context, varianta numirii lui Gică Hagi a devenit principalul subiect de discuție, iar Gigi Becali, finanțatorul campioanei României, vede cu ochi foarte buni această mutare pe care o consideră un avantaj uriaș pentru șeful FRF.

”E cea mai înțeleaptă decizie. În momentul în care îl bagi pe Hagi nu mai suflă nimeni, nu mai poate să zică nimeni nimic. Acum vin Adunările Generale, prelungesc mandatele, bravo lor. Dacă au susținerea lui Hagi, a lui Ilie Dumitrescu, gata, la revedere. Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur. (n.r. – Deci Burleanu a mutat și strategic?) Strategic, dar nu în rău. E o strategie bună și pentru el, dar și pentru fotbal. Atâta timp cât e pentru fotbal, nu contează că e pentru el. El să stea 100 de ani acolo, numai să facă bine fotbalului”, a subliniat Gigi Becali pentru Fanatik.

Împăcarea istorică din fotbalul românesc

Aducerea „Regelui” la cârma primei reprezentative ar putea aduce alături de echipa națională și alți componenți ai 'Generației de Aur' care, de-a lungul timpului, s-au aflat în conflict deschis cu administrația de la Casa Fotbalului. Omul de afaceri din Pipera este convins că până și Gică Popescu va lăsa orgoliile la o parte pentru a pune umărul la succesul cumnatului său.

”(n.r. – Pe Hagi l-ai vedea și mai mult de 4 ani? Un mandat de 10 ani?) Nu știu eu câți ani, dar faptul că îl aduci pe Hagi, aduci 'Generația de Aur'. Unești fotbalul. Până acum nu era unire. Păi ce îl compari pe Hagi cu Stoichiță? Probabil o să vină și Gică Popescu, el nu e dușmănos. Popescu chiar dacă nu vine la federație, vine alături de Gică. Îl cheamă Gică: 'Băi, vreau să mă ajuți'. Și până la urmă ce facem, ținem dușmănie o viață? Asta e, s-a greșit, ce s-a făcut, iubește-ți dușmanul, se zice”, a mai adăugat latifundiarul.

În încheiere, patronul FCSB a sugerat că numirea recentă a lui Ilie Dumitrescu într-o funcție la FRF a fost doar primul pas dintr-un plan bine pus la punct, declarându-se convins că fostul mare internațional știe deja că urmează să lucreze alături de Hagi.

”Ilie dacă nu avea o informație cu Hagi nu cred că se ducea. Burleanu face acum cea mai bună strategie, cea mai bună mutare. Cine l-a învățat, de fapt cred că el este un băiat deștept și băiat bun, mai are pe lângă el oameni care îl cotonogesc și care mai bagă… Acum a făcut cea mai bună mutare din fotbal. Unește generații, unește tot fotbalul și nu mai are ce să zică nimeni nimic. El președinte, Hagi antrenor, unește fotbalul și gata. Îl felicit dacă face asta”, a conchis Gigi Becali.