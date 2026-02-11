Oltenii primesc vizita roș-albaștrilor pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie, într-un meci care contează pentru ultima etapă în faza grupelor din Cupa României.

Filipe Coelho a descris-o într-un singur cuvânt pe FCSB înaintea meciului direct: ”Încercăm să facem asta”

La conferința de presă premergătoare duelului, Filipe Coelho a recunoscut că va fi un duel dificil. În același timp, antrenorul Craiovei a explicat că FCSB este o echipă ”puternică” și că are multe puncte forte.

”Este un meci într-o competiție diferită, e important pentru că este următorul meci, vom încerca să mergem mai departe în competiție. Să fiu sincer, suntem îngrijorați să recuperăm jucătorii, este o perioadă scurtă între meciul trecut și cel viitor. Nu am avut foarte mult timp să muncim tactic.

Bineînțeles, FCSB are foarte multe puncte forte, sunt o echipă puternică, cu mulți jucători buni. Focusul o să fie pe ce trebuie să facem, dar până mâine încercăm să recuperăm jucătorii și să verificăm care dintre ei poate să joace.

Încercăm să recuperăm jucătorii care au jucat mai mult în meciul cu Dinamo. În același timp, încercăm să le oferim aspecte mai fizice și tactice pentru cei care nu au jucat.

Mai avem o sesiune de antrenament mâine dimineață, în care vedem care jucători sunt disponibili să joace mâine și vom face tot posibilul să înaintăm în Cupa României”, a spus Coelho.

Ultima întâlnire dintre Craiova și FCSB a avut loc în turul sezonului regulat, când roș-albaștrii s-au impus la București cu 1-0 în fața trupei din Bănie.