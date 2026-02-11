Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat cluburile Rapid şi Petrolul cu 56.952 de lei, respectiv 16.875 de lei ca urmare a incidentelor de la meciul din 6 februarie, din Superligă.

De asemenea, Jandarmeria Bucureşti anunţă că a mai identificat 18 persoane care au comis fapte antisociale la meciul respectiv, urmând a fi luate măsurile legale în consecinţă.

Eliminat la partida de vineri, Marco Dulca (Petrolul) a fost suspendat un meci şi penalizat cu 740 de lei.

FC Rapid a primit o penalitate sportivă de 16.875 lei din cauza suporterilor, pentru afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor. Pentru introducerea în stadion de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele prevăzute mai sus spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc, FC Rapd a primit o penalitate sportivă de 56.952 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923 SA va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 56.952 lei.

A venit nota de plată! Sancţiuni de peste 70.000 de lei

FC Petrolul a primit o penalitate sportivă de 16.875 lei pentru afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor. Pentru introducerea în stadion de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă şi pentru aprinderea ori aruncarea cu obiectele prevăzute mai sus spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc, Petrolul a primit o penalitate sportivă de 11.250 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul ACS Petrolul 52 va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 16.875 lei.

Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate, vineri, 6 februarie, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 26-a a Superligii.

În prima repriză, mai mulţi suporteri ai echipei Petrolul Ploieşti au comis acte de violenţă în Peluza Sud, astfel că jandarmii au intervenit cu substanţe iritant-lacrimogene.

După meci, Jandarmeria Capitalei a anunţat că a aplicat 18 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 70.630 de lei. Dintre acestea, 3 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 48.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenţionale, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

În plus, în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile legii privind regimul materiilor explozive.

Totodată, au fost aplicate patru sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an.

news.ro